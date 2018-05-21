Capcom запускает в Японии портированную на Nintendo Switch игру Resident Evil 7. Игра будет стримиться на консоль и обойдется в $18 за полгода

Компания Capcom анонсировала выход портированной версии игры Resident Evil 7 для консоли Nintendo Switch, при этом на первом этапе релиз будет доступен только в Японии на основе облачного сервиса, а доступ к нему будет предоставляться по временному абонементу. Впрочем, обо всем по порядку.

Игра с полным названием Biohazard 7 Resident Evil Cloud Version будет запускаться не на самой Nintendo Switch, а на серверах компании Capcom, после чего изображение будет стримиться на консоль. По аналогичному принципу работают такие сервисы, как PlayStation Now и GeForce Now.

Проект будет запущен в четверг 24 мая, при этом его стоимость составит $18 (2,000 yen) за абонемент, который предоставит доступ к сервису на полгода (180 дней). Для тех, кто желает сначала опробовать играбельность данной схемы на своей консоли, будет предоставлена 15-минутная демоверсия игры.

Версия Biohazard 7 Resident Evil Cloud Version включает все доступные DLC, также от нее можно ожидать улучшенной графики по сравнению с другими играми для Nintendo Switch, так как прорисовка будет проходить на облачных серверах, а не на достаточно слабой аппаратной платформе консоли. Впрочем, нельзя забывать о необходимости быстрого беспроводного подключения, так как слабый канал доступа может отрицательно повлиять не только на качество графики, но и на отзывчивость игры.

Отметим, что подобная схема распространения игр не является новой для Японии — Square Enix продавала стриминговую версию Dragon Quest X для 3DS и смартфонов, также на рынке присутствовало несколько других облачных игр, включая Final Fantasy XIII, Phantasy Star Online 2 и другие.

К сожалению, в Capcom пока не называют сроков релиза на западных рынках, а поиграть в азитский релиз (если это в принципе будет возможно из-за пределов страны) смогут разве что игроки, знающие японский — выбора другого языка в игре не предусмотрено.

Источник: The Verge