CD Projekt разыгрывает видеокарту GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition, выпущенную в единственном экземпляре

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Поляки из CD Projekt Red продолжают подогревать интерес к релизу своего ролевого боевика Cyberpunk 2077, которого все уже заждались — в рамках очередного промо студия выпустила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition.

Если у вас возникло стойкое чувство дежавю, то оно вполне естественно, учитывая то, что ранее в этом году CD Projekt Red и NVIDIA выпустили лимитированную партию коллекционных GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition — в итоге эти карты перепродавали на eBay по заоблачным ценам (под $6000).

На сей CD Projekt Red, взяв инициативу в свои руки, объединилась с профессиональным моддером, чтобы сделать всего один единственный экземпляр GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition в соответствущем дизайне. С технической точки зрения адаптер является точной копией обычной GeForce RTX 3080 в эталонном исполнении (Founders Edition).

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Cyberpunk 2077 Edition была создана специально для промо-акции — ее разыграют китайской платформе Bilibili. Для участия в розыгрыше нужен аккаунт Weibo.

Сейчас все указывает, что больше никаких переносов не будет и Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря. С первого дня игра будет доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X. На nextgen-консолях она будет работать в режиме обратной совместимости, а большое графическое обновление, которое полностью раскроет потенциал нового железа, владельцы PS5 и Xbox Series X выйдет в 2021 году (оно будет полностью бесплатным). Игра уже доступна для предварительного заказа по цене $29,99 или 899 гривен.