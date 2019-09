Cервис TikTok внедрил технологию распознавания лиц для поиска видеороликов с определенным человеком

Платформа для создания и обмена музыкальными видео TikTok внедрила функцию поиска по лицам. С ее помощью пользователи могут находить ролики, в которых присутствует определенный человек, даже если они были загружены не им самым или с разных аккаунтов. Об этом сообщил в Twitter журналист Мэтью Бреннан.

Помимо лиц, алгоритмы компьютерного зрения могут распознавать одежду и другие предметы, запечатленные на видео, и выдавать список интернет-магазинов, где их можно приобрести.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на кнопку Search («Поиск») в правой части окна и обвести прямоугольником желаемый объект. Пока эта возможность доступна только в китайской версии TikTok.

Chinese TikTok now has in-video search. Search someone's face to find more videos of them. Search in-video products or clothes and buy directly #抖音 pic.twitter.com/RBcIqnOBgN

— Matthew Brennan (@mbrennanchina) September 23, 2019