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Cервис TikTok внедрил технологию распознавания лиц для поиска видеороликов с определенным человеком

Cервис TikTok внедрил технологию распознавания лиц для поиска видеороликов с определенным человеком

Cервис TikTok внедрил технологию распознавания лиц для поиска видеороликов с определенным человеком


Платформа для создания и обмена музыкальными видео TikTok внедрила функцию поиска по лицам. С ее помощью пользователи могут находить ролики, в которых присутствует определенный человек, даже если они были загружены не им самым или с разных аккаунтов. Об этом сообщил в Twitter журналист Мэтью Бреннан.

Помимо лиц, алгоритмы компьютерного зрения могут распознавать одежду и другие предметы, запечатленные на видео, и выдавать список интернет-магазинов, где их можно приобрести.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на кнопку Search («Поиск») в правой части окна и обвести прямоугольником желаемый объект. Пока эта возможность доступна только в китайской версии TikTok.

Как именно устроен визуальный поиск, в компании не разъясняют. В СМИ высказываются опасения, что приложение не просто ищет по лицам, но и соотносит их с конкретными пользователями, а это может угрожать приватности.

Источник: Futurism
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