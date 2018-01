Чиновник из Калифорнии хочет запретить «скучной» компании Илона Маска продавать огнеметы, на которые уже собрано более 15 тыс. предзаказов

С юмором у Илона Маска всегда было все в порядке и можно лишь позавидовать его умению столь блестяще продавать «сувенирную продукцию» одной из своих компаний.

Конечно же, речь о бурильном предприятии The Boring Company, которое еще не получило ни одного коммерческого контракта на прокладку автомобильных туннелей, но уже приносит немалые средства на одной только промо-кампании. Сегодня мы уже рассказывали о том, что всего за два дня паяльная лампа огнемет The Boring Company Flamethrower стоимостью $500 собрал более 10 тыс. предзаказов (уже более 15 тыс.). Весьма вероятно, что уже сегодня The Boring Company распродаст все 20 тыс. устройств, которые запланированы к выпуску.

Между тем, нашлись те, кому эта затея с выпуском огнемета, который Маск считает менее опасным, чем кухонный нож, не понравилась. Так, депутат Ассамблеи штата Калифорния (нижняя палата парламента штата) Мигель Сантьяго изъявил желание запретить продажи огнеметов The Boring Company путем соответствующей законодательной инициативы. По крайней мере, в Калифорнии. Изображение с текстом официального заявления чиновника опубликовал в своем Twitter журналист Los Angeles Times Лиам Диллон.

NO FLAMETHROWERS IN CALIFORNIA, SAYS ASSEMBLYMAN. LOOKING AT YOU @elonmusk pic.twitter.com/qCK2iCf9eP — Liam Dillon (@dillonliam) January 29, 2018

Мигель Сантьяго вспомнил, что ранее власти Лос-Анджелеса выдали компании Маска разрешение на тестовый тоннель для решения проблемы пробок и назвал это «отклонение» от основной задачи с продажей огнеметов «пощечиной».

«Как и большинство американцев, я в восторге от гениальности Илона Маска, стоящего за Tesla, PayPal, SolarCity и SpaceX. Но я даже боюсь представить, количество проблем, которые огнемет может создать для пожарных и полицейских», – отметил Мигель Сантьяго.

Если даже в Калифорнии и примут соответствующий запрет на продажу огнеметов The Boring Company о прочего подобного оружия, в остальных 49 штатах этот вопрос остается открытым. Ранее Маск отметил, что Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ не имеет ничего против огнемета The Boring Company – федеральный закон не запрещает продажу огнеметов с выбросом пламени менее 3 метров. Впрочем, будет неприятно, если законодатели штата Калифорния, где находится штаб-квартира Boring Company, заблокируют их продажу.

