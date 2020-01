Cooler Master изменила форму тюбика с термопастой, чтобы родители перестали путать его с наркотиками

Нет, это не шутка, до 1 апреля еще далеко. Известный производитель систем охлаждения Cooler Master действительно обновил дизайн упаковок с термопастой, реагируя на достаточно комичную ситуацию.

До сих пор Cooler Master, как и многие другие производители компьютерных комплектующих, поставляли термопасту в небольших тюбиках, напоминающих по форме шприцы. Казалось бы, перепутать два разных продукта сложно, учитывая известность бренда, соответствующую маркировку и более широкий диаметр канюли по сравнению с обычными шприцами. Тем не менее, обращения встревоженных родителей в службу поддержки оказалось настолько частыми, что это вынудило Cooler Master изменить дизайн тюбика, сделав его менее похожим на шприц.

Как можно видеть, новый дизайн фирменных тюбиков термопасты Cooler Master отличается широким и сплющенным отверстием.

We didn't change the shape of the syringe to make applying thermal paste a lot easier, but because we we're getting tired of having to explain parents that their kid isn't using drugs. pic.twitter.com/ClyZLDDFe9

— Cooler Master (@CoolerMaster) January 16, 2020