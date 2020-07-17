Crytek показала геймплей Crysis Remastered на Nintendo Switch и рассказала об особенностях этой версии

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Недавняя утечка показала, что графика игры Crysis Remastered далеко не всегда отличается в лучшую сторону от оригинала 2007 года. Из-за критики фанатов компания Crytek решила перенести выход игры на платформе ПК с 23 июля на более поздний срок и доработать проект на протяжении нескольких дополнительных недель. Однако версия для Nintendo Switch всё же выйдет именно 23 июля.

Накануне запуска версии Crysis Remastered для Nintendo Switch компания Crytek опубликовала видео, в котором показан геймплей и некоторые особенности игры на портативной консоли. В частности, игра поддерживает динамическое разрешение, но демонстрационный ролик записан в разрешении 720p с частотой 30 кадров в секунду.

В игре реализованы физика растительности, разрушаемое окружение, динамическое освещение, глобальное воксельное освещение, лучи света и солнечные лучи, улучшенное освещение, эффекты глубины зрения и размытия движения, прицеливание с помощью гироскопа, эффекты взрывов и многое другое.

Источник: Crytek