«Да начнётся магия»: трейлер второй половины сериала «Люпен» с Омаром Си

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Netflix опубликовал трейлер второй части сериала «Люпен» с Омаром Си в главной роли.

После выхода первых пяти эпизодов шоу «Люпен», Netflix показал трейлер оставшихся пяти серий. В ролике показали кадры из грядущих эпизодов, ведущих к развязке.

Внимание: в ролике могут присутствовать спойлеры к первым сериям шоу.

«Люпен» — вольная экранизация детективных романов французского писателя Мориса Леблана про Арсена Люпена. По сюжету герой не просто искуссно грабит богатых (к примеру, в трейлере он нацелился на Лувр), но и пытается восстановить честное имя уже умершего отца, которого когда-то давно обвинили в преступлении, которого он не совершал. Главную роль в экранизации исполнил Омар Си («1+1», «Зов предков» и «Инферно»). Также в сериале снялись Людивин Санье («Двойник дьявола»), Клотильда Эм («Последний романтик планеты Земля») и Николь Гарсиа («Мой американский дядюшка»).

«Люпен» стал самым просматриваемым сериалом на Netflix в минувшем квартале — за 4 недели его посмотрели в 76 миллионах домохозяйств. Пять оставшихся эпизодов выйдут на Netflix 11 июня.