Daimler объявил о начале тестирования беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования в США





Концерн Daimler, известный прежде всего как владелец Mercedes-Benz и Freightliner, крупнейшего производителя седельных тягачей в США, объявил о начале тестирования беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования американского штата Вирджиния.

Как сообщается, испытания проходят на шоссе на юго-западе штата. Во время испытаний седельные тягачи передвигаются под управлением алгоритмов, но в кабине обязательно присутствуют два сотрудника. Один из них сидит за рулем и следит за корректностью работы системы, будучи готовым перехватить управление в нештатной ситуации. Второй сотрудник — это инженер компании, отслеживающий работу системы в целом и записывающий наблюдения.

Концерн не раскрывает технические подробности о своих беспилотных грузовиках, но некоторые выводы можно сделать по фотографиям. Судя по ним, Daimler использует седельный тягач Freightliner Cascadia, оборудованный по меньшей мере шестью лидарами и радарами, а также стереокамерой. Помимо этого, известно, что разработкой аппаратного и программного обеспечений для робофур занимались сотрудники нового беспилотного подразделения концерна, образованного на базе поглощенного в марте этого года американского стартапа Torc Robotics.

Согласно пресс-релизу Daimler, конечной целью концерна является создание грузовиков четвертого уровня автономности, способных передвигаться по определенной местности в автономном режиме.

Источник: N+1