Damon Hypersport — электрический мотоцикл-трансформер с внушительным пробегом на одной зарядке и ИИ-системой помощи наезднику

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Канадская компания Damon Motorcycles представила свой первый универсальный электромотоцикл Damon Hypersport.

Новинка развивает 200 л. с. мощности, а максимальная скорость ограничена на отметке 322 км/ч. Дальность пробега на одной зарядке — 323 км по хайвею или 482 км по городу, где часто включается система рекуперации при торможениях. Такая дальнобойность — заслуга емкой батареи с водяным охлаждением на 20 кВт⋅ч. Издание Electrek указывает, что это один из самых внушительных показателей среди нынешних и анонсированных электромотоциклов.

За безопасность поездки на любой скорости ответственна ИИ-система помощи водителю CoPilot. Радары, камеры и разного рода сенсоры обеспечивают 360-градусный обзор, и на основе получаемых с них данных специальный алгоритм выделяет потенциальные опасности световыми сигналами на периферии ветрового стекла, а также для уверенности сообщает об этом при помощи вибрации на руле.

В Damon уверяют, что система интуитивно понятна и не отвлекает водителя от дороги.

«CoPilot смотрит туда, куда не смотрит водитель, и дает ему ту самую дополнительную секунду на то, чтобы успеть среагировать», — поясняют инженеры.

Вдобавок наездник может видеть, что происходит у него позади, при помощи задней камеры с разрешением 1080p, изображение с которой транслируется на дисплей, расположенный на руле.

Самая необычная «фишка» Hypersport — трансформация, которая решает вечную проблему с посадкой: дело в том, что низкая наклоненная вперед идеальна для скоростной поездки по шоссе, но в городе удобнее высокая вертикальная. Детище Damon Motorcycles умеет меняться прямо на ходу: в памяти можно сохранить различные регулировки высоты лобового стекла, ручек руля, сиденья и подножек и переключаться между ними нажатием кнопки.

Создатели уверяют: покупая Hypersport, вы будто приобретаете сразу несколько мотоциклов — «быстрый суперспортивный», «любительский спортивный» и городской.

Помнить об универсальности полезно с учетом цены новинки. Мотоцикл-трансформер будет стоить $24 995, но не сразу. Дебютирует Hypersport в 2021 году в виде ограниченной 25 экземплярами серии по цене в районе $40 000.

Источник: hightech.plus