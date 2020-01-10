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Damon Hypersport — электрический мотоцикл-трансформер с внушительным пробегом на одной зарядке и ИИ-системой помощи наезднику

Damon Hypersport — электрический мотоцикл-трансформер с внушительным пробегом на одной зарядке и ИИ-системой помощи наезднику

Damon Hypersport — электрический мотоцикл-трансформер с внушительным пробегом на одной зарядке и ИИ-системой помощи наезднику


Канадская компания Damon Motorcycles представила свой первый универсальный электромотоцикл Damon Hypersport.

Новинка развивает 200 л. с. мощности, а максимальная скорость ограничена на отметке 322 км/ч. Дальность пробега на одной зарядке — 323 км по хайвею или 482 км по городу, где часто включается система рекуперации при торможениях. Такая дальнобойность — заслуга емкой батареи с водяным охлаждением на 20 кВтч. Издание Electrek указывает, что это один из самых внушительных показателей среди нынешних и анонсированных электромотоциклов.

Damon Hypersport разгоняется до 96 км/ч всего за 2,5 с.

За безопасность поездки на любой скорости ответственна ИИ-система помощи водителю CoPilot. Радары, камеры и разного рода сенсоры обеспечивают 360-градусный обзор, и на основе получаемых с них данных специальный алгоритм выделяет потенциальные опасности световыми сигналами на периферии ветрового стекла, а также для уверенности сообщает об этом при помощи вибрации на руле.

Масса Hypersport — около 220 кг.

В Damon уверяют, что система интуитивно понятна и не отвлекает водителя от дороги.

«CoPilot смотрит туда, куда не смотрит водитель, и дает ему ту самую дополнительную секунду на то, чтобы успеть среагировать», — поясняют инженеры.

Вдобавок наездник может видеть, что происходит у него позади, при помощи задней камеры с разрешением 1080p, изображение с которой транслируется на дисплей, расположенный на руле.

Самая необычная «фишка» Hypersport — трансформация, которая решает вечную проблему с посадкой: дело в том, что низкая наклоненная вперед идеальна для скоростной поездки по шоссе, но в городе удобнее высокая вертикальная. Детище Damon Motorcycles умеет меняться прямо на ходу: в памяти можно сохранить различные регулировки высоты лобового стекла, ручек руля, сиденья и подножек и переключаться между ними нажатием кнопки.

Создатели уверяют: покупая Hypersport, вы будто приобретаете сразу несколько мотоциклов — «быстрый суперспортивный», «любительский спортивный» и городской.

Помимо прочего инновационный мотоцикл поддерживает мощные зарядные станции третьего уровня, позволяющие пустой батарее двухколесного транспортного средства заполниться всего за один час. Зарядка на станциях второго уровня занимает до трех часов.

Помнить об универсальности полезно с учетом цены новинки. Мотоцикл-трансформер будет стоить $24 995, но не сразу. Дебютирует Hypersport в 2021 году в виде ограниченной 25 экземплярами серии по цене в районе $40 000.

Источник: hightech.plus

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