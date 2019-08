Disney представил ремастеры ретро-платформеров Aladdin и The Lion King для платформ Xbox, PS4, Switch и ПК стоимостью $30 [трейлер]

Геймстудия Digital Eclipse и издательство Nighthawk Interactive выпустят осенью сборник Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King для всех современных платформ, включая Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. Ремастеры ретро-игр будут выпущены в физическом и цифровом виде, стоимость сборника составит $29,99, на него уже открыт предзаказ.

Напомним, что платформер Aladdin вышел на 16-битной консоли Sega Genesis в далеком 1993 году, а The Lion King — на консоли Super Nintendo в 1994 году.

Ремастеры обеих игр получат улучшенную графику и фильтры, поддержку современных HD-дисплеев (1080P), возможность «перемотать» прохождение на 15 секунд назад, чтобы переиграть неудачный элемент, мгновенные сохранения и специальный режим Interactive Game Viewer, который позволит наблюдать за автоматическим прохождением со стороны и в любой момент взять управление на себя.

Разработчики отметили, что в сборник войдут сразу несколько версий игр Aladdin и The Lion King для различных платформ, включая Sega Genesis, Game Boy, Super Game Boy, Super NES и т.д., а для Алладина обещают новую концовку.

Отметим, что момент для выпуска игр подобран как нельзя лучше, так как популярность обеих персонажей в данный момент существенно повысилась благодаря недавнему выходу одноименных полнометражных фильмов от Disney («Аладдин» — 24 мая, «Король лев» — 18 июля).

