Disney уже работает над сиквелом фильма «Аладдин» (что неудивительно с учетом $1,05 млрд сборов первой части)

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Если вы думали, что после выпуска киноремейков всех своих классических мультфильмов компания Disney успокоится и начнет создавать новые оригинальные истории, то ошибались. Легендарная студия не собирается так просто упускать потенциально кассовые франшизы и изначально закладывает в свои планы сиквелы обновленных лент. В частности, издание Variety стало известно, что в производстве уже находится продолжение кассового хита Aladdin / «Аладдин» с Уиллом Смитом в роли Джинна.

Источники Variety сообщают, что «Аладдин 2» находится на раннем этапе создания, однако за последние полгода продюсеры первой части Дэн Лин и Джонатан Эйрик определились с основным направлением сюжета, а значит дальше дело пойдет более активно. Сценарий напишут Джон Гэйтинс («Экипаж», «Живая сталь») и Андреа Берлофф («Голос улиц», «Бессонная ночь»), при этом сюжет будет новым, а не основанным на мультипликационном сиквеле.

Пока неизвестно, станет ли заниматься режиссурой Гай Ричи, однако студия как минимум рассчитывает вернуть в сиквел всех исполнителей главных ролей, включая Мену Массуда (Аладдин), Наоми Скотт (Жасмин) и Уилла Смита (Джинн).

Отметим, что киноремейк мультфильма Aladdin / «Аладдин» вышел в кинотеатрах в мае 2019 года и собрал в прокате более $1 млрд при бюджете $183 млн.

P.S. Кстати, в данный момент в разработке находится еще один проект по франшизе «Аладдин» — спин-офф про принца Андерса в исполнении Билли Магнуссена для стриминговой платформы Disney+.

Источник: Variety