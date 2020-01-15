Дисплей «параллельной реальности» в аэропорту Детройта покажет каждому «зрителю» персонализированное изображение

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В аэропорту Детройта вскоре начнутся пилотные испытания революционного экрана, который умеет показывать для каждого «зрителя» отдельное изображение. Участники тестирования, подойдя к дисплею, будут видеть персонализированную информацию о рейсе и другие полезные сведения на родном языке. Искать нужную строчку или ждать переключения на понятный язык не придется, рассказывает New Atlas.

Например, если к такому экрану одновременно подойдут два пассажира, скажем, из Испании и из Франции, летящие одним рейсом, то первый увидит информацию на испанском, а второй — на французском.

Компания Misapplied Sciences, ответственная за разработку новации, не раскрывает всех подробностей фирменной технологии, получившей название Parallel Reality. Инженеры утверждают, что каждый пиксель на дисплее способен одновременно испускать миллионы световых лучей различных цветов и яркости, причем каждый луч испускается в определенном направлении, указываемом ПО. Таким образом, когда человек подходит к экрану, пиксели начинают проецировать определенные световые лучи только на него.

Никаких дополнительных гаджетов, например, очков, не требуется. Количество пользователей, которые способен одномоментно обслуживать дисплей — «от десяти до нескольких тысяч».

«Эту прорывную технологию стоит один раз увидеть, чтобы поверить в нее. Потенциально она способна существенно упростить навигацию даже в самом многолюдном аэропорту», — заявил Гил Уэст, исполнительный директор авиакомпании Delta Airlines, инвестировавшей в Misapplied Sciences $8 млн.

Новая технология дебютирует в одном из терминалов Детройтского столичного аэропорта в середине 2020. Чтобы воспользоваться инновационным дисплеем, который будет расположен сразу после пункта личного досмотра, от выбранных Delta Airlines пассажиров, выразивших желание поучаствовать в испытаниях, потребуется предварительно отсканировать QR-код на посадочном талоне, полученном после процедуры регистрации, и выбрать язык, на котором необходимо демонстрировать информацию.

На видео с официальной презентации Parallel Reality, которая состоялась в рамках CES 2020, указывается, что для отслеживания местоположения того или иного «зрителя» дисплей использует сторонние видеокамеры.

В дальнейшем в Misapplied Sciences планируют внедрять такие дисплеи на стадионах, в парках развлечений, конференц-центрах и других общественных учреждениях.

Источник: hightech.plus