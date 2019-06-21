Блоги
Домашний стадион футбольного клуба «Бавария» оснастят автономной системой сканирования зрителей, способной выявлять скрытые под одеждой предметы

Домашний стадион футбольного клуба «Бавария» оснастят автономной системой сканирования зрителей, способной выявлять скрытые под одеждой предметы

Домашний стадион футбольного клуба «Бавария» оснастят автономной системой сканирования зрителей, способной выявлять скрытые под одеждой предметы


Массовые убийства с применением огнестрельного оружия происходят все чаще. Чтобы помочь спецслужбам предотвращать их, некоторые компании предлагают использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Одна из них — канадско-американская Liberty Defense, разработавшая алгоритм визуализации для поиска спрятанного оружия.

Как сообщается, инструмент под названием Hexwave использует низкоэнергетические импульсы, которые отражаются от тела человека, для создания трехмерного изображения. Затем 3D-сканы анализирует специальный алгоритм, который выявляет скрытые под одеждой предметы, например, пистолеты, ножи или пояса смертников, и в случае необходимости оповещает об этом охрану.

Сегодня для «просвечивания» одежды и сумок обычно используется рентген. Однако, как отмечает Venture Beat, Hexwave действует намного быстрее (на одно сканирование уходит 0,2 секунды) и позволяет найти оружие даже у человека, который находится в движении. Таким образом, установив рамки Hexwave на входе в общественное место, можно сохранить высокую пропускную способность, не жертвуя при этом безопасностью.

В ближайшее время Liberty Defense начнет тестировать технологию на мюнхенской Allianz Arena, домашнем стадионе футбольного клуба «Бавария». Это первый контракт компании в Европе: ранее она подписала соглашения с рядом американских фирм, а также договорилась с генеральным прокурором штата Юта о тестировании Hexwave по всему штату.

Источник: hightech.plus

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить