Домашний стадион футбольного клуба «Бавария» оснастят автономной системой сканирования зрителей, способной выявлять скрытые под одеждой предметы





Массовые убийства с применением огнестрельного оружия происходят все чаще. Чтобы помочь спецслужбам предотвращать их, некоторые компании предлагают использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Одна из них — канадско-американская Liberty Defense, разработавшая алгоритм визуализации для поиска спрятанного оружия.

Как сообщается, инструмент под названием Hexwave использует низкоэнергетические импульсы, которые отражаются от тела человека, для создания трехмерного изображения. Затем 3D-сканы анализирует специальный алгоритм, который выявляет скрытые под одеждой предметы, например, пистолеты, ножи или пояса смертников, и в случае необходимости оповещает об этом охрану.

Сегодня для «просвечивания» одежды и сумок обычно используется рентген. Однако, как отмечает Venture Beat, Hexwave действует намного быстрее (на одно сканирование уходит 0,2 секунды) и позволяет найти оружие даже у человека, который находится в движении. Таким образом, установив рамки Hexwave на входе в общественное место, можно сохранить высокую пропускную способность, не жертвуя при этом безопасностью.

В ближайшее время Liberty Defense начнет тестировать технологию на мюнхенской Allianz Arena, домашнем стадионе футбольного клуба «Бавария». Это первый контракт компании в Европе: ранее она подписала соглашения с рядом американских фирм, а также договорилась с генеральным прокурором штата Юта о тестировании Hexwave по всему штату.

Источник: hightech.plus