Дональд Трамп: «Google работает на Китай»

Американская корпорация Google помогает вооруженным силам КНР. Об этом недвусмысленно заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

В чем именно заключается помощь военным Китая со стороны Google, хозяин Белого дома не пояснил.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump….and how did that turn out?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2019