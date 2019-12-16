Блоги
Двуногий робот Digit научился держаться подальше от людей

Двуногий робот Digit научился держаться подальше от людей

Двуногий робот Digit научился держаться подальше от людей


Инженеры компании Agility Robotics научили двуногого робота Digit отслеживать движения людей и других подвижных объектов поблизости и отходить от них на безопасное расстояние. Это позволяет устройству работать вместе с людьми, не путаясь у них под ногами. Демонстрационный ролик с роботом опубликован на YouTube-канале компании.

Напомним, Agility Robotics представила первую версию робота Digit в мае 2019 года: он основан на конструкции более раннего двуногого робота Cassie, но отличается от своего менее замысловатого собрата тем, что имеет торс и руки, что позволяет ему, например, поднимать и носить коробки по-человечески. Компания планирует начать продажи Digit для использования на производствах и в других сферах уже в следующем году, но перед этим робота необходимо приспособить для работы с людьми. В ноябре инженеры показали вторую версию Digit с более устойчивой конструкцией, однако аппарат на тот момент не мог самостоятельно избегать препятствий.

Теперь разработчики научили Digit отслеживать препятствия, причем даже динамические, а также двигаться, чтобы избежать столкновения. Во время демонстрации робот отслеживал перемещения инженера рядом и отходил на безопасное расстояние. Кроме того, разработчики продемонстрировали точность системы обнаружения объектов вокруг с помощью троса, который начал двигаться в сторону робота: несмотря на небольшую толщину троса, Digit заметил его и также принялся отходить на некоторое расстояние.

Помимо этого, на ролике можно видеть, что устройство справляется и с внезапным физическим воздействием. Например, если начать отталкивать Digit руками, робот сможет одновременно поддерживать баланс и отходить назад или в сторону.

Источник: N+1

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить