Двуногий робот Digit научился держаться подальше от людей





Инженеры компании Agility Robotics научили двуногого робота Digit отслеживать движения людей и других подвижных объектов поблизости и отходить от них на безопасное расстояние. Это позволяет устройству работать вместе с людьми, не путаясь у них под ногами. Демонстрационный ролик с роботом опубликован на YouTube-канале компании.

Напомним, Agility Robotics представила первую версию робота Digit в мае 2019 года: он основан на конструкции более раннего двуногого робота Cassie, но отличается от своего менее замысловатого собрата тем, что имеет торс и руки, что позволяет ему, например, поднимать и носить коробки по-человечески. Компания планирует начать продажи Digit для использования на производствах и в других сферах уже в следующем году, но перед этим робота необходимо приспособить для работы с людьми. В ноябре инженеры показали вторую версию Digit с более устойчивой конструкцией, однако аппарат на тот момент не мог самостоятельно избегать препятствий.

Теперь разработчики научили Digit отслеживать препятствия, причем даже динамические, а также двигаться, чтобы избежать столкновения. Во время демонстрации робот отслеживал перемещения инженера рядом и отходил на безопасное расстояние. Кроме того, разработчики продемонстрировали точность системы обнаружения объектов вокруг с помощью троса, который начал двигаться в сторону робота: несмотря на небольшую толщину троса, Digit заметил его и также принялся отходить на некоторое расстояние.

Помимо этого, на ролике можно видеть, что устройство справляется и с внезапным физическим воздействием. Например, если начать отталкивать Digit руками, робот сможет одновременно поддерживать баланс и отходить назад или в сторону.

Источник: N+1