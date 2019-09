Джек Ма поздравил сотрудников Alibaba Group с 20-летием компании, подарив им бутылку вина, на которую проецируется его голограмма

Основатель Alibaba Group Джек Ма, 10 сентября — в аккурат в день своего 55-летия — ушедший с поста председателя совета директоров компании, оригинально поздравил ее сотрудников с 20-летием фирмы.

Как сообщается, предприниматель отправил им бутылку вина с проекционным дисплеем. Чтобы активировать его, нужно достать из упаковки специальный лоток, отсканировать при помощи смартфона напечатанный с его внутренней части QR-код, после чего положить смартфон в лоток и вставить оный обратно. В результате внутри бутылки появится голограмма самого Ма с торжественным посланием:

«Работа похожа на воду, а жизнь — на вино. Вода влияет на качество вина, но мы должны жить так, чтобы ощущать вкус вина, а не пустой вкус воды. Желаю всем найти оптимальный баланс между работой и жизнью».

Jack Ma’s special message in a bottle. Gift to #Alibaba staff for the company’s 20th anniversary. pic.twitter.com/U0AOAj8RXY — Matthew Brennan (@mbrennanchina) 12 сентября 2019 г.

Уточним, что Джек Ма все еще является членом совета директоров Alibaba Group — этот пост он будет занимать до годового собрания акционеров в 2020 году.

Jack Ma Returns to Hupan Garden: Birthplace of Alibaba. Ma’s Hangzhou apartment in 1999 is where it all began for Alibaba. On the eve of the company’s 20th birthday, we took him back to to reflect on those early days and what it took to build Alibaba into what it is today. pic.twitter.com/3WdzjLvhdb — Alibaba Group (@AlibabaGroup) September 9, 2019

Alibaba History: 20 Years in 3 Minutes. From e-commerce to New Retail, a look back at two decades of major milestones for the company. pic.twitter.com/TlijjTBNPP — Alibaba Group (@AlibabaGroup) September 10, 2019

В честь своего 20-летия, а также ввиду ухода Джека Ма с руководящей позиции Alibaba Group опубликовала несколько видеороликов, рассказывающих о ее становлении и ценностях.

Напоследок — пара слов об организованной Джеком Ма грандиозной прощальной вечеринке, которая состоялась в ночь на 11 сентября и продлилась 4 часа. Она прошла в городе Ханчжоу на стадионе, вместившем 60 000 человек — в основном сотрудников Alibaba Group. В начале вечеринки Ма, вышедший на сцену в кожаной куртке и с оранжевой гитарой в руках, и его преемник Дэниэл Чжоу исполнили песню Джоша Гробана You Raise Me Up.

Jack Ma’s performances at Alibaba’s annual parties are among the most-anticipated acts of the night. And when Daniel Zhang joins in, that just makes it extra special. Check out their version of «You Raise Me Up» at the company’s 20th anniversary celebration. pic.twitter.com/IFMR6v059I — Alibaba Group (@AlibabaGroup) 11 сентября 2019 г.

После этого Джек Ма обратился к присутствующим с прощальной речью, в которой не только вспомнил о том, с чего начинал свой карьерный путь, и выразил уверенность в будущем компании, но и рассказал, каким он видит будущее человечества. Издание Forbes приводит наиболее интересные цитаты из выступления богатейшего человека Китая:

«Сегодня мир переживает большое количество фундаментальных изменений, влияющих на каждого. В числе вызовов — глобализация, а также тревога, вызванная развитием технологий, напряженностью в торговле между США и Китая и ухудшением экологической ситуации. Но все это говорит об одном — приближается новая эпоха. Все страдания и непонимание, с которыми мы сталкиваемся, кажутся мне временными проблемами».

«В будущем у технологий будет три основные задачи — устойчивое развитие, всеохватность и создание пользы для окружающих. Если технологии этих задач не выполнят, мир станет более хаотичным».

«Наше поколение — самое везучее в истории. Мы застали долгий период мирной жизни, культурную революцию и достижения индустриальной эпохи. Но также мы столкнулись с многочисленными проблемами, вызванными переходом в новую эпоху — эпоху, в которой главную роль играют данные. Мы застали две разных эры — как нам не испытывать из-за этого страдания? Вместе с тем, следует помнить, что, чтобы перестать страдать, нужно не сидеть сложа руки и не пытаться изменить других, а измениться самому».

«В XXI веке, кем бы вы ни были и где бы ни работали, доброта — главная сила. Многие говорили, что мне очень повезло, но в действительности Alibaba совершила не меньше ошибок, чем другие компании. Однако мы приняли и множество правильных решений — в основном потому, что исходили не только из деловых соображений. Все критические решения, принятые нами за последние 20 лет, не были связаны с вопросом денег».

«Китай — перспективнейшее государство. Не так много стран могут похвастаться таким огромным населением и унифицированной бизнес-инфраструктурой. Основное наше преимущество заключается в огромном внутреннем спросе. Пока он растет, растет не только китайская экономика, но и глобальная. Однако стимулирование роста этого спроса зависит не от предпринятых правительством мер, а от экономики, ориентированной на рынок».

«Сегодня мы, народ Китая, очень уверены в себе. Однако мир видит нас иначе. Он боится Китая, наших технологий и мощных компаний. Но я думаю, что технологии должны приносить людям надежду, а не отчаяние. Я также надеюсь, что Alibaba поучаствует в новой волне глобализации и поможет торговать компаниям по всему миру».

«Однажды мне выпала возможность посетить Королевскую обсерваторию в Гринвиче. [Увидев, насколько огромен] Млечный Путь, меня посетило чувство, что мы, люди, — просто песчинки… В мире так много вещей, которые я хотел бы испытать, так много мест, которые я хотел бы посетить, и есть также так много проблем, которые я бы хотел решить — и в сфере образования, и в сфере охраны окружающей средs, и в сфере общественного благосостояния».

«С сегодняшнего дня в моей жизни начинается новая глава. Как человек, который любит жить, я бы не хотел покидать свой пост так рано. В то же время, мне хочется переключиться на другую жизнь и повеселиться. Но будьте уверены — в будущем мы обязательно еще встретимся!».

