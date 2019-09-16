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Джек Ма поздравил сотрудников Alibaba Group с 20-летием компании, подарив им бутылку вина, на которую проецируется его голограмма

Джек Ма поздравил сотрудников Alibaba Group с 20-летием компании, подарив им бутылку вина, на которую проецируется его голограмма

Джек Ма поздравил сотрудников Alibaba Group с 20-летием компании, подарив им бутылку вина, на которую проецируется его голограмма


Основатель Alibaba Group Джек Ма, 10 сентября — в аккурат в день своего 55-летия — ушедший с поста председателя совета директоров компании, оригинально поздравил ее сотрудников с 20-летием фирмы.

Как сообщается, предприниматель отправил им бутылку вина с проекционным дисплеем. Чтобы активировать его, нужно достать из упаковки специальный лоток, отсканировать при помощи смартфона напечатанный с его внутренней части QR-код, после чего положить смартфон в лоток и вставить оный обратно. В результате внутри бутылки появится голограмма самого Ма с торжественным посланием:

«Работа похожа на воду, а жизнь — на вино. Вода влияет на качество вина, но мы должны жить так, чтобы ощущать вкус вина, а не пустой вкус воды. Желаю всем найти оптимальный баланс между работой и жизнью».

Уточним, что Джек Ма все еще является членом совета директоров Alibaba Group — этот пост он будет занимать до годового собрания акционеров в 2020 году.

В честь своего 20-летия, а также ввиду ухода Джека Ма с руководящей позиции Alibaba Group опубликовала несколько видеороликов, рассказывающих о ее становлении и ценностях.

Напоследок — пара слов об организованной Джеком Ма грандиозной прощальной вечеринке, которая состоялась в ночь на 11 сентября и продлилась 4 часа. Она прошла в городе Ханчжоу на стадионе, вместившем 60 000 человек — в основном сотрудников Alibaba Group. В начале вечеринки Ма, вышедший на сцену в кожаной куртке и с оранжевой гитарой в руках, и его преемник Дэниэл Чжоу исполнили песню Джоша Гробана You Raise Me Up.

После этого Джек Ма обратился к присутствующим с прощальной речью, в которой не только вспомнил о том, с чего начинал свой карьерный путь, и выразил уверенность в будущем компании, но и рассказал, каким он видит будущее человечества. Издание Forbes приводит наиболее интересные цитаты из выступления богатейшего человека Китая:

  • «Сегодня мир переживает большое количество фундаментальных изменений, влияющих на каждого. В числе вызовов — глобализация, а также тревога, вызванная развитием технологий, напряженностью в торговле между США и Китая и ухудшением экологической ситуации. Но все это говорит об одном — приближается новая эпоха. Все страдания и непонимание, с которыми мы сталкиваемся, кажутся мне временными проблемами».
  • «В будущем у технологий будет три основные задачи — устойчивое развитие, всеохватность и создание пользы для окружающих. Если технологии этих задач не выполнят, мир станет более хаотичным».
  • «Наше поколение — самое везучее в истории. Мы застали долгий период мирной жизни, культурную революцию и достижения индустриальной эпохи. Но также мы столкнулись с многочисленными проблемами, вызванными переходом в новую эпоху — эпоху, в которой главную роль играют данные. Мы застали две разных эры — как нам не испытывать из-за этого страдания? Вместе с тем, следует помнить, что, чтобы перестать страдать, нужно не сидеть сложа руки и не пытаться изменить других, а измениться самому».
  • «В XXI веке, кем бы вы ни были и где бы ни работали, доброта — главная сила. Многие говорили, что мне очень повезло, но в действительности Alibaba совершила не меньше ошибок, чем другие компании. Однако мы приняли и множество правильных решений — в основном потому, что исходили не только из деловых соображений. Все критические решения, принятые нами за последние 20 лет, не были связаны с вопросом денег».
  • «Китай — перспективнейшее государство. Не так много стран могут похвастаться таким огромным населением и унифицированной бизнес-инфраструктурой. Основное наше преимущество заключается в огромном внутреннем спросе. Пока он растет, растет не только китайская экономика, но и глобальная. Однако стимулирование роста этого спроса зависит не от предпринятых правительством мер, а от экономики, ориентированной на рынок».
  • «Сегодня мы, народ Китая, очень уверены в себе. Однако мир видит нас иначе. Он боится Китая, наших технологий и мощных компаний. Но я думаю, что технологии должны приносить людям надежду, а не отчаяние. Я также надеюсь, что Alibaba поучаствует в новой волне глобализации и поможет торговать компаниям по всему миру».
  • «Однажды мне выпала возможность посетить Королевскую обсерваторию в Гринвиче. [Увидев, насколько огромен] Млечный Путь, меня посетило чувство, что мы, люди, — просто песчинки… В мире так много вещей, которые я хотел бы испытать, так много мест, которые я хотел бы посетить, и есть также так много проблем, которые я бы хотел решить — и в сфере образования, и в сфере охраны окружающей средs, и в сфере общественного благосостояния».
  • «С сегодняшнего дня в моей жизни начинается новая глава. Как человек, который любит жить, я бы не хотел покидать свой пост так рано. В то же время, мне хочется переключиться на другую жизнь и повеселиться. Но будьте уверены — в будущем мы обязательно еще встретимся!».

Источник: Forbes

  • Состояние Джека Ма оценивается в $39 млрд.
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