Джордж Клуни снял для Amazon экранизацию книги The Tender Bar / «Нежный бар» с Беном Аффлеком и Таем Шериданом в главных ролях [трейлер]
Когда в 2005 году журналист Джон Мерингер выпустил автобиографический роман The Tender Bar / «Нежный бар», появление экранизации было просто вопросом времени — настолько интересной и жизнеутверждающей оказалась история его жизни. В итоге за проект взялись Amazon Studios и Джордж Клуни со своей продюсерской компанией Smokehouse Pictures.
Фильм рассказывает о маленьком мальчике, который растет без отца, поэтому пытается получить «главные мужские знания» в баре своего дяди. Именно советы мудрого бармена позволяют ему в итоге найти любовь и дело всей своей жизни.
В картине сыграли довольно известные актеры Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться»), Бен Аффлек («Лига справедливости»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), Лили Рэйб («Американская история ужасов») и другие.
Фильм The Tender Bar / «Нежный бар» выйдет в кинопрокат 17 декабря 2021 года, а спустя ровно месяц появится в стриминговом сервисе Amazon Prime.
Источник: Amazon