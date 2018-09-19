Эксперты ВЭФ: роботизация создаст больше рабочих мест, чем уничтожит

Развитие искусственного интеллекта, роботизации и других современных технологий приведет к исчезновению 75 млн рабочих мест к 2022 году, но также создаст 133 млн новых рабочих мест, причем 58 млн появятся уже в ближайшие пять лет. Это следует из доклада The Future of Jobs 2018, выпущенного 17 сентября Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Как сообщается, ВЭФ подготовил доклад на основе опроса HR-специалистов и менеджмента более 300 компаний в 20 странах мира. В общей сложности в этих компаниях работают более 15 млн сотрудников.

Эксперты утверждают, что сильнее всего пострадают от автоматизации «белые воротнички»: бухгалтера, секретари, аудиторы, банковские клерки, кассиры. С развитием автоматизации эти профессии станут избыточными, говорится в докладе. Кроме того, сокращение рабочих мест ожидает горнодобывающие, потребительские и информационно-технологические компании.

По итогам 2017 года на машины и алгоритмы приходилось 29% всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг. По прогнозу ВЭФ, в 2022 году этот показатель достигнет 42%, а в 2025 году — 52%. При этом в большинстве случаев роботы смогут взять на себя лишь часть операций, за которые отвечает конкретный сотрудник, но не всю его работу, отмечают авторы исследования. Меньше четверти рабочих мест могут быть автоматизированы на 70% и больше.

На фоне столь значительного сдвига работникам придется переучиваться и развивать новые навыки, предупреждает ВЭФ. Однако половина опрошенных компаний планирует переподготовку специалистов только на ключевых ролях и лишь треть готова заняться переобучением персонала, подверженного риску остаться без работы из-за отсутствия необходимых навыков.

Источник: VC