Энтузиаст создал гибкую печатную плату, решающую проблему «дрифта» стиков в контроллерах PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series





Энтузиаст и автор YouTube-канала Macho Nacho Productions Игнасио Перес начал продажи самодельной гибкой печатной платы, которая «лечит» распространенную проблему контроллеров игровых консолей PlayStation, Nintendo и Xbox. Само собой, речь о «дрифте» стиков, которому посвящено множество обсуждений в соцсетях, на форумах и тематических сайтах.

Обычно проблема проявляется после продолжительного времени использования контроллера, но некоторые пользователи, судя по жалобам в соцсетях, сталкивались с «дрифтом» стиков почти сразу после покупки устройства — из-за «дрифта» персонажи или другие элементы на экране могут перемещаться самопроизвольно, без команд пользователя. Считается, что она обусловлена недостаточно прочными материалами в конструкции стиков.

Плату нужно соответствующим образом разместить на контактах стиков и припаять. Само собой, для этого нужно разобрать контроллер. Сама плата оснащена двумя потенциометрами — они компенсируют потерю сопротивления на резисторах аналоговых стиков, что и приводит к «дрифту». Благодаря возможности калибровки потенциометров восстановить работоспособность контроллера можно даже в случае проявления проблемы уже после установки платы.

В комплект для доработки входят две гибкие печатные платы с отверстиями разного диаметра, соответствующие расположению контактов в контроллерах. Заявлена поддержка контроллеров PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X. Отдельно оговаривается, что с геймпадами Pro и Elite плата не тестировалась.

Автор также создал видеоинструкцию по установке печатной платы и калибровке потенциометров.

Ранее iFixit тщательно изучили проблему «дрейфа» стиков на примере DualSense для PS5. Они выяснили, что в геймпаде используются компоненты ALPS — такие же применяются в Xbox и Joy-Con. В середине февраля против Sony подали коллективный иск из-за «дрифта» стиков, потребовав устранить дефект и выплатить компенсации пострадавшим. Иск подала фирма Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith, которая ранее судилась с Nintendo из-за такой же проблемы с контроллерами Joy-Con. После разбирательств Nintendo извинилась и пообещала усовершенствовать конструкцию в будущем (пока этого не произошло). При этом в США проблемные контроллеры Joy-Con начали ремонтировать бесплатно и выплатили компенсации тем, кто ранее оплатил ремонт из своего кармана.