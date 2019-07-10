Если бы в «Сиянии» Стэнли Кубрика главного персонажа вместо Джека Николсона сыграл Джим Керри — невероятно реалистичное видео-«дипфейк»





А что, если бы на главную роль в культовом классическом фильме The Shining / «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика вместо Джека Николсона в своем время взяли Джима Керри? Насколько бы естественно одним из лучших комиков современности смотрелся бы в роли обезумевшего писателя Джека Торренса? Ответ на этот вопрос можно получить, посмотрев ролик ниже.

Видео появилось 8 июля на развлекательном YouTube-канале Ctrl Shift Face. В нем показа сцена из «Сияния», только в образе Джека Торренса вместо привычного Джека Николсона — Джим Керри. На самом деле ничего такого не было и Джим Керри даже не пробовался на роль. Само видео — фейк. Говоря точнее, жанр таких видео называется — в них с помощью нейросетей заменяют лицо человека в кадре лицом кого-то другого. Такие видео стали особенно известны из-за порно, в котором лица актеров заменяли на лица знаменитостей. Впрочем, с каждым днем технология получает все более широкое применение.

В этом конкретном случае со сценой из «Сияния» лицо Джека Николсона в образе заменили лицом Джима Керри. И надо сказать, что создателям этого видео удалось мастерски выполнить монтаж — в отличие от недавнего дипфейкового видео, где показан ребенок с лицом Маска, этот вышел максимально реалистичным и заставляет поверить, что в кадре на самом деле Джим Керри.

Это видео — еще одна отличная демонстрация того, насколько серьезной является проблема использования искусственного интеллекта в целях дезинформации. С каждым днем появляется все больше ПО, позволяющего создавать невероятно убедительные фальсификации. Собственно, из недавних примеров можно вспомнить DeepNude — ПО, которое с помощью нейросети редактирует фотографии женщин, убирая одежду и дорисовывая вместо нее части обнаженного тела. Буквально сегодня проскакивала новость, что Github активно удаляет взломанные копии приложения со своих серверов.