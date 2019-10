«Это исторический момент»: подразделение UPS, занимающееся доставкой грузов дронами, стало первым сертифицированным FAA беспилотным авиаперевозчиком

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило сертификацию американского оператора дронов UPS Flight Forward, подразделения логистического гиганта UPS, в соответствии с требованиями части 135 авиационных правил. Как пишет Flightglobal, по итогам сертификации компания получила официальный статус авиаперевозчика, которому разрешены полеты по всей территории США.

Отметим, что часть 135 авиационных правил США описывает требования к авиакомпаниям, которые оказывают услуги ближнемагистральных коммерческих перевозок, а также организовывают перелеты по запросу, а не по расписанию. Традиционно сертификацию в соответствии с этой частью авиационных правил проходили только авиакомпании, осуществляющие преимущественно бизнес-перевозки на территории США при помощи обычных пилотируемых аппаратов.

Компания UPS Flight Forward стала первым оператором дроном, прошедшим сертификацию FAA в соответствии с частью 135. Теперь логистическое предприятие может одновременно запускать неограниченное число дронов в пределах прямой видимости операторов, число которых также больше не лимитируется. Кроме того, максимальная взлетная масса более не ограничена 25 кг, а беспилотники отныне могут летать и по ночам. Единственные «но» — организация нового маршрута доставки, а также каждый отдельно взятый полет вне прямой видимости оператора по-прежнему требуют получения предварительного одобрения со стороны чиновников.

Первые доставки по новым правилам уже состоялись в Северной Каролине, где компания по соглашению с FAA ранее тестировала доставку медпрепаратов и образцов для лабораторных анализов дронами между корпусами медицинского учреждения WakeMed, а теперь запустила постоянную линию перевозок. Кроме того, получив статус авиаперевозчика, UPS Flight Forward планирует организовать аналогичные линии доставки в других больницах США, а затем расширить сервис на другие отрасли.

#UPS makes history again! Today we become the 1st company to gain full approval to operate a drone airline. Check out this video for more about UPS Flight Forward. #Growth #Technology #UPSFleet pic.twitter.com/KRJHejTdQ9

— UPSers (@UPSers) October 1, 2019