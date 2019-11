«Это не убийство, это доброе дело»: Amazon выложил тизер-трейлер сериала Hunters / «Охотники» от Джордана Пила с Аль Пачино в главной роли об охоте на нацистов в США

Компания Amazon опубликовала первый трейлер нового сериала Hunters / «Охотники», смотреть который стоит как минимум по двум причинам по имени Аль Пачино и Джордан Пил.

Мы надеемся, что первого не стоит представлять любому, кто хотя бы минимально разбирается в киноиндустрии (если вдруг нужно, то посмотрите «Крестного отца», «Лицо со шрамом» и «Ирландца»). А вот второй был «широко известен в узких кругах» до мощного спурта последних лет, в рамках которого он выпустил отличные фильмы ужасов Get Out / «Прочь» и Us / «Мы».

Действие сериала Hunters / «Охотники» разворачивается через три десятилетия после Второй Мировой Войны, где герой Аль Пачино собирает группу мстителей, которые истребляют нацистов, сбежавишх из Германии после поражения, но планирующих возродить свой режим «Четвертый Рейх» в США.

Кроме Аль Пачино в сериале снялись Логан Лерман («Мушкетеры», «Ярость»), Джош Рэднор (тот самый Тед Мосби из сериала «Как я встретил вашу маму»), Джеррика Хинтон, Дилан Бейкер, Лена Олин, Кэтрин Тейт, Сол Рубинек, Кэрол Кейн и другие.

Вышеупомянутый Джордан Пил выступил в качестве исполнительного продюсера, при этом на роль шоураннеров назначены Дэвид Уил и Никки Тоскано, а пилотный эпизод срежиссировал Альфонсо Гомес-Рехон, известный по работе над сериалом American Horror Story.

Премьера сериала Hunters / «Охотники» состоится в 2020 году, конкретную дату создатели пока не называют.

Источник: Engadget