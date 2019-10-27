Facebook запустила в США отдельный раздел с новостями от «проверенных изданий»

Персональная лента новостей, основанная на материалах, которые должны быть интересны пользователю по «мнению» алгоритмов соцсети. Особый акцент в этом разделе будет сделан на местных репортажах и материалах локальных изданий.

При необходимости пользователи смогут скрывать материалы, темы и издания, которые не хотят видеть.

На первом этапе Facebook протестирует вкладку с новостями для части американских пользователей из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Филадельфии, Майами, Хьюстона, Атланты и Бостона. Полноценный запуск Facebook News в США намечен на следующий год; когда вкладка начнет появляться в других странах, не уточняется.

«Журналистика — неотъемлемая часть демократического процесса. Когда новостные материалы тщательно прорабатываются и имеют надежные источники информации, на их основе читатели впоследствии могут делать обдуманный выбор. Проблема в том, что когда новостные материалы оставляют желать лучшего, общество теряет важный инструмент, позволяющий принимать правильные решения.

Инициатива Facebook News призвана сделать новостную ленту в Facebook не только интересной для пользователей, но и максимально объективной», — подчеркивают в соцсети.