Facebook запустила в США отдельный раздел с новостями от «проверенных изданий»
Компания Facebook запустила раздел с новостями Facebook News внутри соцсети. Вкладка объединяет новости от The Wall Street Journal, Washington Post, Forbes, Business Insider, Fox News, Bloomberg, NBC News, Los Angeles Times и других «проверенных изданий, которые избегают кликбейта и «желтых» заголовков, не распространяют ненавистнические высказывания и дезинформацию, проверяют факты и соблюдают внутреннюю политику Facebook».
При создании раздела соцсеть, как утверждается, консультировалась с различными журналистами и изданиями, а также заключила ряд «партнерских соглашений» (подробности сотрудничества не раскрываются, однако по информации WSJ, с некоторыми изданиями Facebook заключила трехлетние контракты на лицензирование контента для новостной вкладки с годовыми выплатами в размере от нескольких сотен тысяч долларов для региональных новостных проектов до $3 млн в год для крупных медиахолдингов и федеральных новостных агентств).
На новой вкладке представлены:
- Новости дня, которые отбирает работающая в Facebook специальная группа журналистов, задача которой состоит в том, чтобы выбирать материалы «непредвзято»;
- Тематические разделы, такие как «бизнес», «здоровье», «наука и техника», «развлечения и спорт»;
- Подписки — раздел для пользователей, которые связали свои платные подписки на СМИ с аккаунтом в соцсети;
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Персональная лента новостей, основанная на материалах, которые должны быть интересны пользователю по «мнению» алгоритмов соцсети. Особый акцент в этом разделе будет сделан на местных репортажах и материалах локальных изданий.
При необходимости пользователи смогут скрывать материалы, темы и издания, которые не хотят видеть.
На первом этапе Facebook протестирует вкладку с новостями для части американских пользователей из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Филадельфии, Майами, Хьюстона, Атланты и Бостона. Полноценный запуск Facebook News в США намечен на следующий год; когда вкладка начнет появляться в других странах, не уточняется.
«Журналистика — неотъемлемая часть демократического процесса. Когда новостные материалы тщательно прорабатываются и имеют надежные источники информации, на их основе читатели впоследствии могут делать обдуманный выбор. Проблема в том, что когда новостные материалы оставляют желать лучшего, общество теряет важный инструмент, позволяющий принимать правильные решения.
Инициатива Facebook News призвана сделать новостную ленту в Facebook не только интересной для пользователей, но и максимально объективной», — подчеркивают в соцсети.
Напоследок отметим, что внедрение Facebook News никак не отразится на алгоритмах ленты новостей News Feed — в ней по-прежнему будут показываться в том числе различные новостные материалы, включая те, которые ранее были размещены в отдельной новостной вкладке.
Источник: VC