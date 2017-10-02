Фантаст Макс Глэдстоун рассказал, какие профессии будут востребованными через 20 лет

По его мнению, прогнозировать будущие тенденции следует, опираясь на нынешние запросы рынка, а также спрашивая себя, каким образом технические разработки могут поспособствовать решению тех или иных проблем.

«Мы уже видим, как увеличился спрос на технологии виртуальной реальности, начиная с приложений для iPhone, продолжая безумной популярностью Pokémon Go и заканчивая Microsoft’s HoloLens. Поэтому в будущем вполне может появиться такая профессия, как дизайнер «персональной виртуальной реальности». Его задача будет заключаться в создании уникального виртуального пространства для конкретного человека, а также в том, что помочь пользователю ориентироваться в его собственной VR-вселенной», — уверен писатель-фантаст.

Кроме этого, особой популярностью будут пользоваться профессии, связанные с информационной безопасностью и защитой данных.

«У нас всех есть свой цифровой след. Мы безвылазно сидим в интернете больше 10 лет и за это время разбросали огромное количество „хлебных крошек“, по которым можно отследить весь наш путь. Просто вспомните свой первый позорный профиль на MySpace или чатик в Call of Duty. Что с ними стало сейчас? Так что здесь необходимы «чистильщик» и «домашний кибернетик». Первый сможет убрать все ваши данные из интернета, защитив вас от нежелательных просмотров и слежки. А второй поможет вам построить супер-безопасный „умный“ дом, который никто не сможет взломать», — объясняет Глэдстоун.

Еще одной интересной специальностью может стать «цифровая археология», и причина этому кроется в том, что в скором времени очень многие данные будут храниться в нечитаемых форматах — попробуйте сейчас найти дисковод для дискет.

«Пять лет назад молодых программистов намеренно стали учить работать на древних языках программирования, потому что иначе из-за смены поколений мы оказались бы неспособны дешифровать данные 30-летней давности. А теперь представьте масштаб проблемы, с которой мы столкнемся в 2037 году. Поэтому нам нужны будут «цифровые археологи» — люди, способные распутать клубок корпоративных данных. Для чего? Например, чтобы получить представление, почему не выстрелили те или иные стартапы. Ну, или дать ответ на вопрос, где ваша бабушка хранила свои фотографии», — утверждает аналитик.

Кроме предсказаний о профессиях будущего, Глэдстоун поделился идеями о рабочих местах будущего. Он считает, что мы столкнемся с их величайшим разнообразием. Так, сами рабочие места будут максимально соответствовать задачам, которые выполняют сотрудники. А безликие офисы превратятся в интересные общественные пространства, где будут проводиться дискуссии на те или иные темы.

И еще: фантаст уверен, что у нас будет три выходных в неделю. Что ж, такое будущее можно вводить уже сегодня.

Источники: hightech.fm, MOO