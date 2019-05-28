Финальный сезон супергеройского сериала Jessica Jones / «Джессика Джонс» выйдет на Netflix 14 июня 2019 года [трейлер]

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В феврале текущего года Netflix официально закрыл сериал Jessica Jones / «Джессика Джонс», дав его создателям возможность завершить сюжетные линии в финальном третьем сезоне. Сегодня сервис опубликовал первый трейлер и объявил, что его премьера в составе 13 серий состоится 14 июня 2019 года.

В новом сезоне Джессика Джонс (Кристен Риттер) столкнется с загадочным высокоинтеллектуальным психопатом, одолеть которого попытается с помощью бывшей подруги Триш (Рэйчел Тейлор). Разный подход героинь к понятию героизма приведет их к серьезному конфликту, который навсегда изменит их обеих. В финальном сезоне также появятся Эка Дарвилл, Керри-Энн Мосс, Бенджамин Уокер, Джереми Бобб, Сарита Чоудхури, Тиффани Мак, Ребекка Де Морнэй и другие.

Напомним, что одновременно с проектом Jessica Jones / «Джессика Джонс», сервис Netflix также закрыл сериал The Punisher / «Каратель». Сериал Daredevil / «Сорвиголова» был отменен в ноябре 2018 года после трех сезонов, проекты Iron Fist / «Железный кулак» и Luke Cage / «Люк Кейдж» — в октябре 2018 года (оба — после двух сезонов), а сериал-кроссовер The Defenders / «Защитники» и вовсе продержался в эфире всего один сезон.

Источник: EW