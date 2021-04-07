Финальный трейлер боевика Without Remorse / «Без жалости» по роману Тома Клэнси о Джоне Кларке из Rainbow Six (премьера 30 апреля 2021 года)
Как вы помните, Amazon решила экранизировать историю еще одного героя книг Тома Клэнси помимо Джека Райана. Главным героем новой франшизы стал Джон Кларк, который впоследствии возглавит секретное подразделение Rainbow / «Радуга». На главную роль пригласили Майкла Б. Джордана, известного по франшизе «Крид» и фильмам «Чёрная Пантера» и «451 градус по Фаренгейту».
Первый фильм серии снят по одноименному роману Without Remorse / «Без жалости» 1993 года, в котором рассказывается, как именно Кларк стал непримиримым борцом с терроризмом. Если фильм будет успешным с коммерческой точки зрения, следующим наверняка экранизируют роман Rainbow Six / «Радуга Шесть» 1998 года, который дал старт игровой франшизе Tom Clancy’s Rainbow Six. Всего же Джон Кларк появлялся в более чем 10 книгах «Райанвёрса», так что проблем с материалом для следующих фильмов тоже нет.
Помимо Майкла Б. Джордана в фильме Without Remorse / «Без жалости» снялись Джейми Белл, Кэм Жиганде, Колман Доминго, Джоди Тёрнер-Смит, Люк Митчелл, Джек Кеси, Лорен Лондон и другие. Фильм поставил режиссер Стефано Соллима, сценарий адаптировал Тейлор Шеридан, съемками занимались Skydance Media и Paramount Pictures.
Изначально фильм Without Remorse / «Без жалости» должен был выйти в кинотеатрах в сентябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса это так и не произошло. В результате переговоров права на дистрибуцию получила компания Amazon и в итоге премьера боевика состоится 30 апреля 2021 года в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
Источник: Polygon