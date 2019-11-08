Fossil представила умные часы с экраном на электронных чернилах и стрелками





Компания Fossil представила линейку умных часов Hybrid HR, совмещающих экран на электронных чернилах и обычные стрелки, сообщается в пресс-релизе производителя.

Отметим, что в современных умных часах доминируют два подхода: полноценные часы с OLED или ЖК-дисплеем, способные отображать уведомления и другой контент со смартфона, и механические часы со стрелками, умеющие лишь отслеживать активность и сон, а для уведомления в них используется вибрация. Вместе с тем, существуют также отдельные гибридные умные часы, совмещающие преимущества обоих подходов.

В новой линейке часов Fossil использовала похожую концепцию, совместив экран со стрелками, но использовала дисплей на электронных чернилах, отличающийся крайне низким энергопотреблением и способностью пребывать все время во «включенном» состоянии без ущерба для энергоэффективности. В рамках Hybrid HR компания представила две модели — HR Charter и HR Collider и их вариации, имеющие незначительные различия, в основном касающиеся внешнего вида часов и материала, из которого изготовлен ремешок — это может нержавеющая сталь, кожа или силикон. Корпус часов вне зависимости от модели или вариации выполнен из «нержавейки» и имеет диаметр 42 мм.

В часах используется круглый монохромный e-ink экран диаметром 27 мм с круглым вырезом в центре для оси, на которой закреплены часовая и минутная стрелки. Вокруг экрана расположен физический циферблат. Сенсорной панели нет — все управление осуществляется через три кнопки на боковой стороне, причем функции кнопок можно модифицировать в настройках мобильного приложения-компаньона, с которым смартвотчи связываются по Bluetooth. Гаджеты линейки Hybrid HR оснащены датчиками сердцебиения и отслеживания активности пользователя, подсветкой и вибрацией. Кроме того, они не боятся брызг и дождя.

В представленных Fossil часах используется проприетарная операционная система производителя, а не Wear OS, как предполагалось ранее. Она позволяет менять изображение, выводимое на e-ink дисплей в качестве фона, способна показывать на экране различные уведомления со смартфона (такие как напоминание из календаря, текст СМС-сообщения или номер телефона звонящего), дату, прогноз погоды, статистику шагов и сна, а также другую типичную для умных часов информацию. Помимо этого, с помощью данных смартвотчей можно управлять музыкальным плеером на привязанном смартфоне, искать затерявшийся телефон (для этого смарт-часы «звонят» на него), также устройства линейки Hybrid HR поддерживают функции таймера, секундомера, будильника и отображения на экране времени второго выбранного часового пояса.

Благодаря e-ink дисплею смартвотчи могут проработать на одном заряде до двух недель, несмотря на довольно скромный аккумулятор емкостью 55 мА·ч. На то, чтобы полностью зарядить встроенную батарею, требуется примерно час.

Устройства линейки Hybrid HR поступили в продажу 6 ноября по цене от $195 до $215 в зависимости от модели и вариации.

Источник: N+1