Французы задействуют БАК для отопления домов





Руководство CERN подписало с чиновниками французской коммуны Ферне-Вольтер соглашение об использовании для отопления близлежащих жилых домов горячей воды из Большого адронного коллайдера. Об этом сообщается на сайте научной организации.

Отметим, что Большой адронный коллайдер (БАК), крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц, расположен в подземном тоннеле под границей между Швейцарией и Францией. Внутри кольцеобразного тоннеля проложена труба, по которой движутся разогнанные до околосветовых скоростей протоны. Их движением управляют охлаждаемые жидким гелием сверхпроводящие магниты. Ученые исследуют столкновения частиц на высоких энергиях, в которых рождается множество «осколков» — новых частиц. Именно таким образом физики доказали в 2012 году существование бозона Хиггса, открытие которого было отмечено Нобелевской премией годом спустя.

Ускоритель потребляет около 150 мегаватт электрической мощности и производит огромное количество тепла. Дабы компоненты коллайдера не перегревались, ученые CERN используют системы водяного охлаждения: холодная вода подается в охлаждающий контур, а получаемая горячая вода, температура которой достигает до 30 °C, собирается и охлаждается в градирнях, после чего поступает назад в систему

26 июня CERN подписал соглашения с мэрией Ферне-Вольтер об использовании этой воды для отопления домов нового района коммуны, который сейчас находится в процессе возведения. Согласно документу, начиная с 2022 года часть горячей воды из системы охлаждения БАК будет поступать по трубе длиной около двух километров в инновационную подземную сеть трубопроводов с водой, куда, помимо тепла от коллайдера, также будут сбрасываться тепловые отходы от промышленных зданий, систем кондиционирования и даже солнечных панелей и где будут храниться излишки тепла местной геотермальной электростанции (предполагается, что при необходимости энергия будет подниматься на поверхность для обогрева жилых и других помещений).

Схема геотермального питания нового района, а также карта строительства нового района и предполагаемое место пролегания трубы с горячей водой от БАК.

Согласно расчетам CERN, тепла воды из коллайдера хватит для обогрева примерно 8 тысяч жителей, благодаря чему стоимость отопления для нового района будет существенно ниже, чем для остальной коммуны. Кроме того, вторичное использование энергии позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу Земли.

Напоследок отметим, что работы по прокладке трубопровода уже стартовали — они проводятся во время очередной приостановки работы ускорителя с целью его модернизации. Тесты новой системы отопления запланированы на 2021 год, ввод ее в эксплуатацию состоится годом позже.

Источник: N+1