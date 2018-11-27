Геймеры обратились к Bethesda с просьбой увековечить в TES VI 82-летнюю бабушку, играющую в Skyrim

82-летняя Ширли Карри начала публиковать видео с прохождением The Elder Scrolls V: Skyrim еще в сентябре 2015 года и продолжает делать это до сих пор. За все это время она набрала свыше 400 тысяч подписчиков и вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой геймер на YouTube.

Here's a picture from when I first got this PC setup and before I started recording. I was scared then even thinking about recording! 😉 pic.twitter.com/gZb7rwIj5X — Shirley Curry (@ShirleyScurry) November 6, 2018

Однако пока Карри играет в Skyrim, она также боится, что к моменту релиза шестой части ей будет уже не до путешествий по Тамриэлю. Об этом она поведала в своем комментарии под видео, автор которого проанализировал интервью Пита Хайнса с Eurogamer и предположил, что TES VI не стоит ждать раньше 2024 года.

«Похоже, это в буквальном смысле гвоздь в крышку моего гроба! Когда выйдет Skyrim 6, мне будет 88, и я, скорее всего, уже не смогу поиграть в нее. Мне остается только мечтать», — заявила Карри.

(P.S. Под «Skyrim 6», очевидно, имелась ввиду The Elder Scrolls VI. — прим. автор новости.)



Игроков это тронуло и один из них поделился комментарием бабушки в разделе игры на Reddit. В конечном счете сообщество решило обратиться к Bethesda и попросить студию увековечить Карри в грядущей ролевой игре. Для этого на Change.org была создана петиция, которую уже подписало свыше восьми тысяч человек. Геймеры просят разработчиков добавить пожилую геймершу в игру в качестве NPC, либо посвятить ей оружие или даже целую локацию.

«История Карри столь же необычна, как и она сама. Она дважды овдовела, имеет четырех детей и девять внуков и называет всех своих подписчиков «внуками». Было бы здорово встретить на просторах [будущей] игры пожилую британку, готовую отправиться вместе с игроком надирать задницы!».

Кроме этого, пользователи предложили сделать модификацию для Skyrim и добавить Карри в игру в качестве компаньона главного героя.

Источник: DTF