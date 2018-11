Геймеры обратились к Bethesda с просьбой увековечить в TES VI 82-летнюю бабушку, играющую в Skyrim

82-летняя Ширли Карри начала публиковать видео с прохождением The Elder Scrolls V: Skyrim еще в сентябре 2015 года и продолжает делать это до сих пор. За все это время она набрала свыше 400 тысяч подписчиков и вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой геймер на YouTube.

Here's a picture from when I first got this PC setup and before I started recording. I was scared then even thinking about recording! 😉 pic.twitter.com/gZb7rwIj5X

