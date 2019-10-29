Глава Waymo подтвердил, что роботакси в некоторых случаях теперь могут приезжать без страхующего водителя

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Роботакси Waymo начали приезжать к клиентам из Финикса, штата Аризона, без страхующих водителей — правда, не ко всем, а к ограниченному числу пользователей, выбранных компанией. Кроме того, для участия в программе надо подписать соглашение о неразглашении, передает VentureBeat.

Глава Waymo Джон Крафчик, который дал официальный комментарий журналистам, называет эти поездки «rider-only» («только пассажир»). По его словам, в программе тестов участвуют «несколько сотен человек». Как быстро программа будет расширена на большее число пользователей и когда в ней смогут участвовать все клиенты стартапа, Крафчик не уточнил.

Зато он рассказал о новом направлении работы Waymo — создании автопилота для грузовых автомобилей. Раннюю версию системы под внутренним названием Husky уже испытывают на тягачах Peterbilt в трех штатах — Мичигане, Аризоне и Джорджии. Крафчик подчеркнул, что нынешнее законодательство не позволяет тестировать грузовые автомобили без страхующего водителя. Вместе с тем, инженер выразил уверенность в перспективности разработки, а также сообщил, что Waymo планирует задействовать ее как для дальнемагистральных, так и для локальных перевозок.

Помимо этого, глава «дочки» Alphabet упомянул об идее, схожей с той, что ранее озвучивал Илон Маск: в дальнейшем предприятие готово продавать свою технологию беспилотного вождения автопроизводителям, которые будут устанавливать ее на новые автомобили и предлагать тем, кто их приобретает, в моменты, когда машина не нужна, сдавать ее в аренду сервисам беспилотного райдшеринга.

Отметим, что партнеров у Waymo много — это Fiat Chrysler и Jaguar в США, Renault в Европе, Nissan Motor в Японии. Но конкретных планов по сотрудничеству глава компании не раскрыл.

Напоследок Крафчик раскритиковал Tesla. Он заявил, что предприятие Маска, называя «автопилотом» решение, требующее от водителя держать руки на руле и быть готовым в любой момент перехватить управление, вносит путаницу в терминологию индустрии автономного транспорта.

«Если от вас по-прежнему требуется иметь права, такую систему нельзя называть самоуправляемой», — указал Крафчик.

Источник: hightech.plus