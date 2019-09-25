Голосовой помощник Alexa поможет слепым и слабовидящим людям распознать предмет, который они держат в руках

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Amazon представила новую функцию голосового помощника Alexa, призванную облегчить жизнь слепым и слабовидящим людям. Теперь они могут без труда распознать незнакомый предмет, который держат в руках, сообщает Engadget.

Для этого достаточно поместить искомый предмет перед оснащенным камерой умным дисплеем Echo Show (на фото выше) и спросить: «Alexa, что у меня в руках?». Опираясь на компьютерное зрение и машинное обучение, голосовой помощник даст ответ на этот вопрос, при необходимости попросив предварительно покрутить объект.

Представители Amazon подчеркивают, что на создание функции, получившей название Show and Tell, их вдохновили отзывы пользователей. А в ее разработке и обкатке участвовали представители центра для слепых и слабовидящих в калифорнийском городе Санта-Круз.

Предполагается, что новая функция облегчит людям с нарушениями зрения выполнение рутинных задач, таких как распаковка продуктов и приготовление пищи. Пользователи, тестировавшие Show and Tell, утверждают, что она действительно экономит силы и время.

«Технологии, выполняющие роль глаз, поистине революционны. Show and Tell позволяет мне меньше беспокоить окружающих. Благодаря этому я чувствую себя в разы лучше», — указывает один из участников раннего исследования.

В настоящее время Show and Tell доступна лишь для пользователей из США.

Источник: hightech.plus