Google навсегда отменил ежегодный видеодайджест YouTube Rewind
Компания Google приняла нелегкое, но полностью оправданное решение закрыть свой ежегодный видеодайджест YouTube Rewind. Представители сервиса отметили, что сфокусируются на поддержке самых активных видеоблогеров, которые задают современные тренды, а также подумают над новыми форматами подведения итогов.
Thank you to all the creators involved in Rewind — we’ll be 👀 for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube 🔥 with a different and updated kind of experience — stay tuned! → https://t.co/kI69C24eL0
— YouTube Creators (@YouTubeCreators) October 7, 2021
Напомним, что в 2020 году от YouTube Rewind отказались из-за коронавируса — год оказался настолько необычным, что команда не смогла создать итоговый дайджест, который вобрал бы все многообразие происходящего.
При этом два последних выпуска за 2019 и 2018 годы подвергались критике со стороны зрителей, так как выбор героев и событий был слишком спорным. За первые часы после релиза ролики набирали миллионы дизлайков, а участников выпусков критиковали на всех доступных платформах.
Так, на данный момент у «YouTube Rewind 2019» 117 млн просмотров, 3,4 млн лайков и 9,5 млн дизлайков, а у «YouTube Rewind 2018» — 220 млн просмотров, 3 млн лайков и 19 млн дизлайков.
Интересно, что более ранний «YouTube Rewind 2017» приняли достаточно тепло — у него 240 млн просмотров, а число лайков вдвое превышает число дизлайков — 4,6 млн против 2,3 млн.
Источник: YouTube Creators