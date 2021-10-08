Google навсегда отменил ежегодный видеодайджест YouTube Rewind

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Компания Google приняла нелегкое, но полностью оправданное решение закрыть свой ежегодный видеодайджест YouTube Rewind. Представители сервиса отметили, что сфокусируются на поддержке самых активных видеоблогеров, которые задают современные тренды, а также подумают над новыми форматами подведения итогов.

Thank you to all the creators involved in Rewind — we’ll be 👀 for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube 🔥 with a different and updated kind of experience — stay tuned! → https://t.co/kI69C24eL0 — YouTube Creators (@YouTubeCreators) October 7, 2021

Напомним, что в 2020 году от YouTube Rewind отказались из-за коронавируса — год оказался настолько необычным, что команда не смогла создать итоговый дайджест, который вобрал бы все многообразие происходящего.

При этом два последних выпуска за 2019 и 2018 годы подвергались критике со стороны зрителей, так как выбор героев и событий был слишком спорным. За первые часы после релиза ролики набирали миллионы дизлайков, а участников выпусков критиковали на всех доступных платформах.





Так, на данный момент у «YouTube Rewind 2019» 117 млн просмотров, 3,4 млн лайков и 9,5 млн дизлайков, а у «YouTube Rewind 2018» — 220 млн просмотров, 3 млн лайков и 19 млн дизлайков.

Интересно, что более ранний «YouTube Rewind 2017» приняли достаточно тепло — у него 240 млн просмотров, а число лайков вдвое превышает число дизлайков — 4,6 млн против 2,3 млн.

Источник: YouTube Creators