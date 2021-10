Google навсегда отменил ежегодный видеодайджест YouTube Rewind

Компания Google приняла нелегкое, но полностью оправданное решение закрыть свой ежегодный видеодайджест YouTube Rewind. Представители сервиса отметили, что сфокусируются на поддержке самых активных видеоблогеров, которые задают современные тренды, а также подумают над новыми форматами подведения итогов.

Thank you to all the creators involved in Rewind — we’ll be 👀 for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube 🔥 with a different and updated kind of experience — stay tuned! → https://t.co/kI69C24eL0

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) October 7, 2021