Google открыла прием заявок на регистрацию доменов в зоне .new

Также свои ссылки для быстрого доступа уже зарегистрировали eBay (sell.new), GitHub (repo.new) и OpenTable (reservation.new).

Отметим, что Google открыла первые адреса в доменной зоне .new в октябре 2018 года. Компания зарегистрировала ссылки для быстрого доступа к своим сервисам для работы с документами, таблицами и презентациями. Так, если набрать в браузере doc.new, то откроется новый документ в Google Docs.

Introducing a ✨ .new ✨ time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH

— Boo-gle Docs 👻 (@googledocs) 25 октября 2018 г.