Google открыла прием заявок на регистрацию доменов в зоне .new





Google открыла прием заявок на регистрацию адресов в доменной зоне .new.

Согласно правилам, новый домен можно использовать только для создания ярлыков быстрого доступа к функциональности того или иного сервиса. Предполагается, что такие ссылки освободят пользователей от необходимости искать нужную функцию на сайте или в меню приложения. Если этот домен будет использоваться в других целях (или останется незадействованным в течение 100 дней после регистрации), Google Registry заблокирует или удалит такой адрес.

Доступ к доменной зоне .new будет открыт в несколько этапов. С 15 октября 2019 года и до 14 января 2020 года подать заявку и зарегистрировать страницу в зоне .new могут только компании, подтвердившие заявку наличием прав на товарный знак. Заявки от всех желающих Google начнет принимать со 2 декабря 2019 года, а с 21 июля 2020 года компания откроет регистрацию без предварительных заявок. Для тех, кто не является владельцем товарного знака, Google Registry выделит первую партию доменов в новой зоне уже во второй половине января 2020 года.

Все адреса будут защищены через HTTPS-соединение.

Первые компании, которые создали ссылки на .new: