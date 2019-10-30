Google открыла прием заявок на регистрацию доменов в зоне .new
Google открыла прием заявок на регистрацию адресов в доменной зоне .new.
Согласно правилам, новый домен можно использовать только для создания ярлыков быстрого доступа к функциональности того или иного сервиса. Предполагается, что такие ссылки освободят пользователей от необходимости искать нужную функцию на сайте или в меню приложения. Если этот домен будет использоваться в других целях (или останется незадействованным в течение 100 дней после регистрации), Google Registry заблокирует или удалит такой адрес.
Доступ к доменной зоне .new будет открыт в несколько этапов. С 15 октября 2019 года и до 14 января 2020 года подать заявку и зарегистрировать страницу в зоне .new могут только компании, подтвердившие заявку наличием прав на товарный знак. Заявки от всех желающих Google начнет принимать со 2 декабря 2019 года, а с 21 июля 2020 года компания откроет регистрацию без предварительных заявок. Для тех, кто не является владельцем товарного знака, Google Registry выделит первую партию доменов в новой зоне уже во второй половине января 2020 года.
Все адреса будут защищены через HTTPS-соединение.
Первые компании, которые создали ссылки на .new:
- Spotify (playlist.new) — создание нового плейлиста;
- Medium (story.new) — открытие редактора для написания новой заметки на платформе;
- Canva (canva.new) — создание нового дизайн-проекта;
- Webex (webex.new) — проведение онлайн-встреч и конференций;
- Bitly (link.new) — создание коротких ссылок с помощью Bitly;
- Stripe (invoice.new) — отправка клиентам счетов за товары и услуги;
- Coda (coda.new) — создание нового документа с таблицами и другими элементами для командной работы;
- OVO Sound (music.new) — создание персонализированных обложек для релизов лейбла OVO Sound;
- RunKit (api.new) — создание прототипа для его тестирования на платформе Node.js.
Также свои ссылки для быстрого доступа уже зарегистрировали eBay (sell.new), GitHub (repo.new) и OpenTable (reservation.new).
Отметим, что Google открыла первые адреса в доменной зоне .new в октябре 2018 года. Компания зарегистрировала ссылки для быстрого доступа к своим сервисам для работы с документами, таблицами и презентациями. Так, если набрать в браузере doc.new, то откроется новый документ в Google Docs.
Introducing a ✨ .new ✨ time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH
— Boo-gle Docs 👻 (@googledocs) 25 октября 2018 г.
Более подробно о процессе регистрации сайта в домене .new можно узнать на специальном сайте whats.new.
Источник: VC