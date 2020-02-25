Grounded — кооперативная «выживалка» от Obsidian Entertainment — выйдет в раннем доступе Steam летом 2020 года





Студия Obsidian Entertainment рассказала о своих планах касательно Grounded — экшена от первого лица с элементами выживания и акцентом на кооперативном режиме, рассчитанном максимум на 4 человека.

Напомним, что в центре истории Grounded будет группа детей, которые из-за эксперимента уменьшились до размеров насекомых. Теперь им нужно выживать в природном микромире, попутно отбиваясь от стремящихся поужинать ими многочисленных зловредных мини-хищников, кажущихся вполне безобидными в обычной жизни, таких как пауки и муравьи, и для этого героям предстоит крафтить оружие и различные полезные инструменты, строить базы и добывать ресурсы (любопытно, что некоторые ресурсы можно будет добывать непосредственно из самих насекомых — например, детишки смогут утолить голод вполне безобидной божьей коровкой).

Разработчики обещают, что в игре будут присутствовать элементы метроидвании (чтобы достичь той или иной локации на карте, нужно будет создавать определенные предметы), а кроме того, при желании игроки смогут отставить сюжет в сторону и просто получать удовольствие от выживания.

Согласно странице Grounded в Steam, команда рассчитывает выпустить полноценную версию игры в 2021 году, тогда как релиз в раннем доступе запланирован на весну 2020 года. На момент запуска проект будет иметь следующий контент:

Примерно 20% сюжетной кампании;

Три биома — в том числе луга и живая изгородь;

Крафтинг предметов;

Строительство базы;

Одиночный и кооперативный режимы;

Оружие и броня первого и второго уровней;

Как минимум десять видов насекомых.

В период раннего доступа разработчики планируют постепенно добавлять в Grounded дополнительные виды насекомых, новые биомы и рецепты для крафтинга, а также закончить сюжетную кампанию. Кроме того, оговаривается, что после полноценного релиза стоимость игры возрастет. При этом сколько будет стоить ранняя версия Grounded, пока не уточняется.