Grounded — кооперативная «выживалка» от Obsidian Entertainment — выйдет в раннем доступе Steam летом 2020 года
Студия Obsidian Entertainment рассказала о своих планах касательно Grounded — экшена от первого лица с элементами выживания и акцентом на кооперативном режиме, рассчитанном максимум на 4 человека.
Напомним, что в центре истории Grounded будет группа детей, которые из-за эксперимента уменьшились до размеров насекомых. Теперь им нужно выживать в природном микромире, попутно отбиваясь от стремящихся поужинать ими многочисленных зловредных мини-хищников, кажущихся вполне безобидными в обычной жизни, таких как пауки и муравьи, и для этого героям предстоит крафтить оружие и различные полезные инструменты, строить базы и добывать ресурсы (любопытно, что некоторые ресурсы можно будет добывать непосредственно из самих насекомых — например, детишки смогут утолить голод вполне безобидной божьей коровкой).
Разработчики обещают, что в игре будут присутствовать элементы метроидвании (чтобы достичь той или иной локации на карте, нужно будет создавать определенные предметы), а кроме того, при желании игроки смогут отставить сюжет в сторону и просто получать удовольствие от выживания.
Согласно странице Grounded в Steam, команда рассчитывает выпустить полноценную версию игры в 2021 году, тогда как релиз в раннем доступе запланирован на весну 2020 года. На момент запуска проект будет иметь следующий контент:
- Примерно 20% сюжетной кампании;
- Три биома — в том числе луга и живая изгородь;
- Крафтинг предметов;
- Строительство базы;
- Одиночный и кооперативный режимы;
- Оружие и броня первого и второго уровней;
- Как минимум десять видов насекомых.
В период раннего доступа разработчики планируют постепенно добавлять в Grounded дополнительные виды насекомых, новые биомы и рецепты для крафтинга, а также закончить сюжетную кампанию. Кроме того, оговаривается, что после полноценного релиза стоимость игры возрастет. При этом сколько будет стоить ранняя версия Grounded, пока не уточняется.
Напоследок отметим, что помимо PC, Grounded также выйдет на Xbox One, на котором Obsidian планирует выпустить игру в рамках Xbox Preview и Xbox Game Pass.
Источник: DTF