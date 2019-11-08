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Грузовым дроном Volocopter заинтересовался производитель сельскохозяйственного оборудования John Deere

Грузовым дроном Volocopter заинтересовался производитель сельскохозяйственного оборудования John Deere

Грузовым дроном Volocopter заинтересовался производитель сельскохозяйственного оборудования John Deere


Американская машиностроительная компания John Deere, специализирующаяся на выпуске сельскохозяйственной техники, выразила интерес к представленному на прошлой неделе дрону-тяжеловозу VoloDrone, разработанному небезызвестным немецким стартапом Volocopter.

Напомним, в основе грузового дрона VoloDrone лежит пассажирское аэротакси 2X. Аппарат оснащен 18 пропеллерами и способен поднимать в воздух до 200 кг полезной нагрузки. Это может как груз, закрепленный под корпусом при помощи различных механизмов — сетей, люлек или контейнеров, так и специализированное оборудование. John Deere заинтересовалась последним вариантом.

По сообщению New Atlas, совместные испытания Volocopter и John Deere назначены на ближайшие месяцы, когда в США начнется новый вегетационный период (время, когда сельскохозяйственные культуры начинают прорастать). Первоначально грузовой дрон планируют оснастить распылителем для удобрений: предполагается, что оборудованный им коптер за час полета сможет обработать до 6 га полей, при этом за счет использования электромотора такое решение будет и экономичнее, и экологичнее традиционного условного «кукурузника». Испытать VoloDrone компании планируют как в режиме дистанционного управления, так и в режиме автономного полета по заранее заданному маршруту — указывается, что автономный полет в целом более эффективен, поскольку автоматическая GPS-навигация позволяет обрабатывать поля в разы точнее и аккуратнее.

В случае, если John Deere останется удовлетворенной испытаниями разработанного Volocopter грузового БПЛА, такие аппараты начнут использовать уже на постоянной основе для помощи американским фермерам в выращивании урожая, а кроме того, в дальнейшем компании попробуют оснастить VoloDrone оборудованием для посева и инструментом для отслеживания состояния выращиваемых культур.

Время полета VoloDrone на одной зарядке ограничено 30 минутами, однако возможность быстро заменить разряженный аккумулятор на заряженный (утверждается, что на эту процедуру уходит не более 5 минут) во многом нивелирует данный недостаток.

Источник: hightech.plus

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