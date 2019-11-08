Грузовым дроном Volocopter заинтересовался производитель сельскохозяйственного оборудования John Deere

Напомним, в основе грузового дрона VoloDrone лежит пассажирское аэротакси 2X. Аппарат оснащен 18 пропеллерами и способен поднимать в воздух до 200 кг полезной нагрузки. Это может как груз, закрепленный под корпусом при помощи различных механизмов — сетей, люлек или контейнеров, так и специализированное оборудование. John Deere заинтересовалась последним вариантом.

По сообщению New Atlas, совместные испытания Volocopter и John Deere назначены на ближайшие месяцы, когда в США начнется новый вегетационный период (время, когда сельскохозяйственные культуры начинают прорастать). Первоначально грузовой дрон планируют оснастить распылителем для удобрений: предполагается, что оборудованный им коптер за час полета сможет обработать до 6 га полей, при этом за счет использования электромотора такое решение будет и экономичнее, и экологичнее традиционного условного «кукурузника». Испытать VoloDrone компании планируют как в режиме дистанционного управления, так и в режиме автономного полета по заранее заданному маршруту — указывается, что автономный полет в целом более эффективен, поскольку автоматическая GPS-навигация позволяет обрабатывать поля в разы точнее и аккуратнее.

В случае, если John Deere останется удовлетворенной испытаниями разработанного Volocopter грузового БПЛА, такие аппараты начнут использовать уже на постоянной основе для помощи американским фермерам в выращивании урожая, а кроме того, в дальнейшем компании попробуют оснастить VoloDrone оборудованием для посева и инструментом для отслеживания состояния выращиваемых культур.