Хакеры взломали информационное табло одесского аэропорта и отобразили на нем оскорбительное выражение в адрес шведской эко-активистки Греты Тунберг

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16 октября неизвестные хакеры взломали компьютерную систему международного аэропорта «Одесса» и вывели на информационное табло с расписанием рейсов оскорбительное изображение, посвященное 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг.

Изображение состояло из фото самой Тунберг и нецензурного выражения на английском языке, которое можно перевести как «Пошла ты, Грета!».

Как уточнили представители аэропорта в комментарии для журналистов, хакерской атаке подвергся информационный центр нового терминала предприятия. При этом на работу воздушной гавани инцидент практически не повлиял, хотя мониторы с расписанием рейсов вынужденно отключили до полного восстановления контроля над информационным центром.

«Кроме изображений Греты Тунберг с нецензурной надписью на английском языке, хакеры также дезинформировали пассажиров, разместив недостоверную информацию об отмененных рейсах. Дезинформацию они распространяли не только на мониторах в новом терминале, но и на официальном сайте аэропорта», — сообщили в пресс-службе аэропорта, добавив, что немногим позже работники предприятия успешно восстановили работу информационной системы.

Напоследок отметим, что мотив хакеров остается неизвестным — и труднообъяснимым: ранее Грета Турнберг не сообщала о планах посетить украинскую Южную Пальмиру.

Источник: Информатор