Huawei рассматривает швейцарский сервис электронной почты ProtonMail в качестве альтернативы Gmail

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Huawei ведет переговоры с ProtonMail о предустановке ее почтового сервиса в свои устройства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главу сервиса Энди Йена.

ProtonMail пока еще не согласилась на партнерство. Решение компании зависит от гарантий Huawei по обеспечению безопасности и конфиденциальности своих пользователей, сказал Йен.

«Huawei рассматривают нас как альтернативу Google на случай, если компания больше не сможет использовать сервисы американской корпорации», — отметил гендиректор ProtonMail и добавил: «Несмотря на то, что партнерство с Huawei позволит расширить аудиторию нашего почтового сервиса, сперва нам нужно проанализировать все риски ведения бизнеса с Китаем, поскольку в случае с китайцами вы никогда не знаете, с кем именно имеете дело».

Если стороны договорятся, швейцарский почтовый сервис будет либо предустановлен на смартфоны Huawei, либо появится в списке рекомендаций в собственном магазине приложений китайского производителя AppGallery.

«Торговая война между США и Китаем потенциально дает возможность европейским компаниям, как третьей стороне, предложить собственную альтернативу сервисам американских компаний, начав полноценно конкурировать с ними», — указал Йен.

Отметим, ProtonMail был основан в 2014 году в Швейцарии исследователями Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Письма в сервисе шифруются сквозным алгоритмом, из-за чего их содержимое не могут изучить третьи лица, утверждает компания. Первичный центр обработки данных ProtonMail расположен в охраняемом бункере на глубине в 1000 метров, сказано на сайте сервиса. В настоящее время швейцарской электронной почтой пользуется свыше 17 млн пользователей по всему миру.

Напомним, в конце августа 2019 года источники Reuters рассказали, что Huawei выпустит смартфон Mate 30 без сервисов Google из-за санкций США. Немногим позже в Google подтвердили отсутствие своих сервисов в новом устройстве китайской компании.

Источник: VC