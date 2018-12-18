Hyundai Motor представила технологию доступа к автомобилю по отпечатку пальца

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor заявил об окончании работы над новой интеллектуальной системой бесключевого доступа, которая позволяет разблокировать двери и запустить двигатель при помощи отпечатка пальца. По словам разработчиков, вероятность ошибки при такой идентификации составляет всего 1 на 50 000.

Как сообщается, принцип работы новой системы довольно прост: датчик в наружной ручке двери сканирует отпечаток пальца и, если он совпадает с сохраненным в памяти автомобиля образцом, замки разблокируются. После этого водитель сможет завести машину прикосновением ко второму сенсору, расположенному уже непосредственно в салоне авто.

Интересно, что если у автомобиля несколько водителей, то при помощи дактилоскопии система сможет не только разблокировать дверные замки, но и автоматически подстроить в соответствии с сохраненным профилем положение сидений и угол наклона зеркал под открывшего двери человека. При этом в будущем компания планирует научить биометрическую систему устанавливать и другие индивидуальные настройки: температуру, уровень влажности и характеристики рулевого механизма (в частности, наклон руля).

Впервые новая технология станет доступна на обновленном Santa Fe 2019. Ее начнут устанавливать на кроссоверы уже в первой половине 2019 года. Сначала система появится на автомобилях для китайского рынка. Когда она станет доступна для других стран, не уточняется.

Напоследок отметим, что ранее внедрение подобных технологий во многом осложнялось из-за нерешенных вопросов безопасности и долговечности. В Hyundai Motor подчеркивают, что нашли решение этих и других проблем, однако подробности обещают раскрыть позже. На данный момент известно лишь то, что для противодействия взлому сканер фиксирует разности потенциалов электрического поля между бугорками и впадинами папиллярного узора. Следовательно, одурачить систему искусственным пальцем не удастся. Кроме того, поскольку сенсоры размещены на стеклянной панели, снять с них копию отпечатков не представляется возможным.

Источники: Fortune, Engadget