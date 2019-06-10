Игра Final Fantasy VII Remake выйдет 3 марта 2020 года эксклюзивно на PS4 [трейлер]

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Прошло пять лет с тех пор, как Sony впервые объявила о работе над ремейком игры Final Fantasy VII, выпущенной в далеком 1997 году. На проходящей в данный момент выставке E3 разработчики наконец озвучили дату релиза и показали новый трейлер.

Итак, Final Fantasy VII Remake выйдет 3 марта 2020 года эксклюзивно на консолях Sony PS4. По определению студии Square Enix, игра «перестроена и расширена», при этом в команду ремейка вошли сразу четыре ключевых разработчика оригинала — режисер, сценарист, композитор и дизайнер персонажей.

В ремейке разработчики не просто «приукрасят» знакомый фанатам мир Final Fantasy VII, но также введут новые сюжетные и игровые элементы взамен старых, которые по мнению креативной команды уже устарели. Вместе с тем наличие авторов оригинальной игры позволяет надеяться на то, что дух Final Fantasy VII останется неизменным.

Напомним, что в 2015 году разработчики выпустили мобильную версию Final Fantasy VII для iPhone и iPad.

Источник: Engadget