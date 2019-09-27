ИИ от Kaia Health поможет справиться с болью в спине





Хроническая боль в спине — одна из самых распространенных проблем со здоровьем и третья по частоте причина посещения врача в США. По оценкам экспертов, ее хотя бы раз в год испытывает каждый второй работоспособный американец. А на лечение этого состояния ежегодно уходит до $50 млрд, не говоря уже об экономических потерях, связанных с отсутствием работников на рабочих местах. Кроме того, для получения помощи пациентам нередко приходится тратить много времени в больничных очередях, пишет Forbes.

Немецкая компания Kaia Health надеется улучшить жизнь пациентов с хронической болью в спине с помощью специального приложения для мобильных устройств. Оно обойдется намного дешевле врачей: стоимость годовой подписки — $80.

От пользователя требуется ответить на ряд вопросов об уровне и локализации боли, после чего алгоритм порекомендует оптимальный режим ежедневных упражнений. Но это еще не все — при помощи технологии отслеживания движений и камеры смартфона программа способна проконтролировать правильность выполнения упражнений в реальном времени. Также через приложение можно проконсультироваться с физиотерапевтом, получить доступ к полезной информации о здоровье и упражнениям на расслабление и корректировку дыхания.

Как отмечает Business Insider, подход Kaia Health заметно отличается от традиционных методов лечения боли в спине, таких как прием обезболивающих, физиотерапия и хирургическое вмешательство. К разработке упражнений для немецкого приложения была привлечена междисциплинарная команда специалистов, состоящая из физиотерапевтов, хирургов-ортопедов и клинических психологов.

Некоторые эксперты скептически отнеслись к идее лечить хроническую боль с помощью смартфона ввиду ограниченной обратной связи. Более того, они утверждают, что подход, подразумевающий выполнение отдельных упражнений — контрпродуктивен, поскольку «наилучший способ побороть хроническую боль в спине — начать забирать внуков из детского сада и заняться садоводством».

И тем не менее, существует исследование, результаты которого говорят о том, что ИИ от Kaia Health помогает справляться с недомоганием даже лучше, чем стандартная физиотерапия.

В настоящее время немецкие разработчики планируют выйти на рынок США. Компания нацелена на включение своего приложения как в страховые полисы, так и в оздоровительные программы для сотрудников различных предприятий. Предполагается, что приложение поможет работникам лучше беречь свои спины и тем самым сократит количество дней в году, в которые они отсутствуют на рабочем месте по состоянию здоровья.

Некоторые упражнения, которые может посоветовать ИИ от Kaia Health.

Источник: hightech.plus