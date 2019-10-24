ИИ-система поможет американским военным обнаруживать замаскированные объекты противника на разведывательных фото- и видеоматериалах

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Американские военные намерены провести испытания системы искусственного интеллекта, которая способна обнаруживать на разведывательных фотографиях и видеозаписях различные объекты противника. Об этом, как пишет Breaking Defense, заявил начальник рабочей группы армии США по применению искусственного интеллекта бригадный генерал Мэтт Изли. По его словам, испытания системы состоятся в 2020 году на учениях Defender 20 в Европе.

Изли утверждает, что такая система уже разработана армейскими специалистами. В числе прочего, она способна обнаруживать и отмечать на предоставленных ей разведывательных материалах позиции танков, артиллерийских систем и отрядов, в том числе замаскированные. Военные ожидают, что ИИ будет анализировать снимки гораздо качественнее и быстрее, чем сегодня это делают операторы в ручном режиме.

При этом бригадный генерал отдельно подчеркивает, что система не будет управлять вооружением — решение об открытии огня будет по-прежнему оставаться за оператором-человеком.

Источник: N+1