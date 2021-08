Илон Маск: «Если бы лоббизм и юристы могли вывести на орбиту, Безос уже был бы на Плутоне»

Проблемы «первого мира».

Так основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере продолжающиеся попытки Blue Origin Джеффа Безоса очернить Starship и убедить NASA взять ее лунный посадочный модуль Blue Moon для доставки астронавтов и грузов в рамках программы «Артемида».

If lobbying & lawyers could get u to orbit, Bezos would be on Pluto rn

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2021