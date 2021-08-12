Илон Маск: «Если бы лоббизм и юристы могли вывести на орбиту, Безос уже был бы на Плутоне»





Проблемы «первого мира».

Так основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере продолжающиеся попытки Blue Origin Джеффа Безоса очернить Starship и убедить NASA взять ее лунный посадочный модуль Blue Moon для доставки астронавтов и грузов в рамках программы «Артемида».

If lobbying & lawyers could get u to orbit, Bezos would be on Pluto rn — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2021

Упорство Blue Origin в оспаривании решения NASA присудить SpaceX победу в конкурсе на создание лунного посадочного модуля уже успела стать притчей во языцех, породив несметное количество насмешек и шуток. Если вкратце, Blue Origin никак не может смириться с проигрышем и, преследуя собственные цели, не брезгует разного рода сомнительными антиконкурентными практиками. Если вы вдруг пропустили это грандиозное шоу, то можно узнать все ключевые подробности из нашего предыдущего материала.

Что же касается новой «серии», 11 августа Счетная палата США (GAO) опубликовала полную 76-страничную версию отчета (PDF), где отклонила жалобы Blue Origin и Dynetics, которые претендовали на контракт с NASA по созданию лунного посадочного модуля, но проиграли компании SpaceX. В документе четко указано, что SpaceX предложила NASA самый (с технической точки зрения) готовый, отлаженный и финансового выгодный вариант. Также в отчете говорится, что NASA действовало в рамках правил, которые «оставляют за агентством право заключать несколько контрактов, один контракт или вообще не заключать контакты ни с одним из участников». Но Blue Origin выразила категорическое несогласие, повторив свой тезис:

«В отчете подчеркивается, что эти трудности помешают США совершить посадку на Луну безопасным и надежным способом. Мы согласны с нашей предыдущей оценкой, что SpaceX получила предпочтительное отношение…» из заявления Blue Origin

На прошлой неделе редактор по космической тематике Эрик Бергер из Ars Technica опубликовал статью, почему разработка двигателя Blue Origin BE-4 отстает от графика на четыре года (если вкратце: отчасти последствия Covid-19, а отчасти — «эффективный» менеджмент). В недавней публикации от 11 августа он высказал интересное предположение касательно того, почему Blue Origin столь отчаянно протестует против решения NASA отдать SpaceX контракт на создание лунного посадочного модуля. Журналист считает, что Безос рассматривает контракт HLS как COTS (Commercial Orbital Transportation Services) для Blue Origin. Программа COTS была запущена в 2006 году, чтобы переложить на плечи частных компаний задачи по доставке грузов и экипажей на МКС. Благодаря COTS компания SpaceX получила коммерческие контракты на доставку грузов и экипажей на МКС, которые сыграли важную роль в ее финансовом успехе.

Напоследок — очередная шуточная вариация на тему пяти стадий принятия: