Imgur разрешил загрузку 30-секундных роликов, чтобы можно было добавлять гифки со звуком

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Спустя несколько лет хостинга статических и анимированных изображений компания Imgur все-таки решилась открыть свою платформу для видеороликов. Об этом «историческом изменении» сообщается в блоге сервиса. Теперь гифки и мемы с Imgur пользователи смогут просматривать с оригинальным звуковым сопровождением.

Максимальная длина видеороликов, разрешенных к добавлению на Imgur, как и в случае с гифками, ограничена 30 секундами.

В сообщении The Verge главный операционный директор Рой Сегал заявил, что компания «преодолела звуковой барьер», чтобы сделать Imgur еще лучше.

Видеоролики могут воспроизводиться на всех сайтах, где можно добавлять гифки Imgur, вне зависимости от платформы (мобильное устройство или ПК). Но загружать ролики пока могут только пользователи iOS. В ближайшее время возможность загружать ролики станет доступна и на других платформах. Кроме того, ресурсу TechCrunch разработчики рассказали, что планируется встроенный видеоредактор.

По умолчанию звук отключен и включить его можно, щелкнув по изображению указателем мыши или коснувшись к сенсорному экрану смартфона. Видео со звуком на сайте можно искать по соответствующему хештегу #unmuted. Вероятно, Imgur не упустит возможность монетизации услуги и вскоре начнет встраивать рекламу.

Источник: The Verge