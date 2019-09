Индийский орбитальный зонд миссии «Чандраян-2» обнаружил посадочный модуль «Викрам», которому не удалось мягко прилуниться

Орбитальный зонд индийской миссии «Чандраян-2» смог отыскать на поверхности Луны посадочный модуль «Викрам», который 7 сентября перестал выходить на связь на финальном этапе посадки. Об этом сообщил информагенству ANI руководитель Индийской организации космических исследований Кайласавадивоо Сиван.

Как утверждается, снимки были получены при помощи тепловой камеры, установленной на орбитальном аппарате. Они пока не опубликованы. Вместе с тем, уточняется, что специалисты ISRO продолжают восстановить связь с «Викрамом», который по-прежнему молчит.

Indian Space Research Organisation (ISRO) Chief, K Sivan to ANI:We’ve found the location of #VikramLander on lunar surface&orbiter has clicked a thermal image of Lander. But there is no communication yet. We are trying to have contact. It will be communicated soon. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/1MbIL0VQCo

