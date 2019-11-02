Индийское исследовательское подразделение Microsoft разработало ПО для смартфона, которое позволяет инструктору по вождению следить за выполнением упражнений начинающим водителем удаленно





Существующий подход к экзаменам по вождению не идеален, уверены в Microsoft. Инструктор, который вынужден внимательно следить за каждым действием начинающего водителя с пассажирского сиденья, заставляет последнего нервничать и терять контроль над ситуацией.

Специалисты из индийского исследовательского подразделения Microsoft предлагают сделать эти испытания более приятными и честными с помощью новой технологии, получившей название HAMS. Как сообщает Digital Trends, исследователи разработали специальное ПО для смартфона, которое позволяет инструктору следить за тем, как его подопечный выполняет упражнения, удаленно.

Перед началом теста смартфон крепится на лобовое стекло автомобиля, как видеорегистратор, после чего программа активирует фронтальную и заднюю камеры устройства: одна из них используется для наблюдения за дорогой, а другая — за водителем. Картинка с них транслируется в реальном времени на удаленный пункт, где сидит инструктор, а также анализируется алгоритмами. Использование двух камер позволяет инструктору и алгоритмам и следить за тем, как экзаменуемый ведет машину (например, выдерживает ли дистанцию между автомобилями), и наблюдать за его реакцией и сосредоточенностью на дороге — к примеру, смотрит ли он в боковые зеркала перед совершением того или иного маневра. При необходимости изображение с камер смартфона можно дополнить картинкой со сторонней камеры, снимающей весь автодром, на которой будет видно, скажем, не сдвинул ли экзаменуемый конусы при прохождении упражнения «Змейка».

Помимо камер, HAMS полагается на ряд датчиков, в частности, акселерометр, определяющий плавность торможения, и GPS, который необходим для оценки траектории движения машины, например, при параллельной парковке или преодолении кругового перекрестка.

В процессе выполнения упражнений учеником алгоритмы в реальном времени формируют отчет, который выводится на мониторе инструктора. В нем пошагово указываются задания, которые необходимо было выполнить начинающему водителю, и успешность их выполнения.

В Microsoft уверены, что новый подход поможет как начинающим водителям, так и инструкторам. С точки зрения экзаменуемых выполнение упражнений станет менее нервным, а экзаменаторам больше не нужно будет по многу раз в день садиться и выходить из автомобиля, а также всецело сосредотачиваться на собственных ощущениях и пытаться наблюдать за всем подряд одновременно во время тестов. Кроме того, благодаря использованию датчиков оценивание выполнения упражнений, как предполагается, станет более объективным: так, резкость торможения инструктор будет оценивать не субъективно, а ориентируясь на показания сенсоров.

HAMS уже прошла тестирование при экзаменации навыков водителей в одной из автошкол индийского города Дехрадун. В целом инструкторы остались довольны экспериментом и теперь используют решение на постоянной основе. В дальнейшем разработчики планируют расширить использование новации на другие индийские автошколы.

В отдаленном будущем, по мнению авторов, их подход может быть использован при создании решения, которое позволит автошколам полностью автоматизировать оценивание выполнения упражнений учениками.

Источник: hightech.plus