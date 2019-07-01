Индия вознамерилась «импортозаместить» WhatsApp и Gmail





Индия планирует создать собственный аналог мессенджера WhatsApp, чтобы обеспечить безопасную связь для правительственных учреждений «и не только». Кроме того, ожидается внедрение индийского почтового сервиса, напоминающего Gmail. Как сообщает Next Web, данные шаги призваны уменьшить зависимость от американских технологических компаний и обеспечить хранение, как минимум, стратегически важных данных на территории страны.

Любопытно, что поводом для принятия новых мер стала «атака» американского правительства на корпорацию Huawei и ее отключение от сервисов Google: в Нью-Дели опасаются, что если США по какой-то причине решат ввести санкции против Индии, к ним присоединятся и технологические компании. А без доступа к популярным приложениям многие индийские госструктуры и повседневная жизнь окажутся просто-напросто парализованными.

Впрочем, это не единственная причина, по которой в Индии недовольны американскими сервисами, в частности, WhatsApp. Дело в том, что принадлежащее Facebook приложение считается самым популярным средством связи в стране и индийское правительство уже неоднократно требовало перенести сервера мессенджера на индийскую территорию, а также предоставить спецслужбам инструменты, которые бы позволили обходить системы безопасности сервиса, — якобы с целью «предотвращения распространения дезинформации и разжигания ненависти».

WhatsApp неизменно отклонял требования Нью-Дели, аргументируя это тем, что «выдача ключей шифрования поставит под угрозу конфиденциальность всех пользователей». Также мессенджер заявил о недопустимости рассматриваемого сейчас законопроекта, обязывающего все иностранные компании хранить данные на территории Индии.

Таким образом, при помощи собственных интернет-сервисов индийское правительство, вероятно, намерено одним махом решить все проблемы. Впрочем, насколько серьезны намерения Индии, а также удастся ли индийцам «импортозаместить» американские сервисы не только среди чиновников, но и среди рядовых граждан, пока неясно.

Источник: hightech.plus