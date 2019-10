Instagram больше не позволит шпионить за активностью других пользователей

До конца этой недели Instagram отключит ленту активности Following («Подписки»), позволяющую узнать, на кого подписывается тот или иной пользователь, что комментирует и кому ставит лайки. Эта функция, появившаяся еще в 2011 году, не пользовалась должной популярностью. Кроме того, ею нередко злоупотребляли, пояснили разработчики сервиса.

По их словам, изначально «Подписки» задумывались как вкладка для поиска нового контента, который нравится друзьям, знакомым либо интересным личностям, на которых подписан пользователь. Однако с появлением вкладки Explore («Поиск и интересное»), в которой контент подбирается алгоритмами, функция потеряла актуальность и ею постепенно перестали пользоваться; как следствие, в настоящее время новые пользователи в большинстве своем о ее существовании даже не догадываются. В то же время, те, кто все же знает о данной функции, нередко используют ее не по назначению, подглядывая за активностью ничего не подозревающих друзей, родственников и, в особенности, своих вторых половинок, что зачастую оканчивается скандалом.

A dramatic problem 😉…:

"Instagram should really remove the Following tab. It really hurts when someone close is ignoring you but they are busy liking and following other people," said one user.

— Dirk M 🌎 🌍 🌏 (@DirkMarienfeld) September 29, 2019