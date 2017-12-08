Instagram будет показывать предупреждение, если пользователь ищет фото с дикими животными, находящимися в неволе

Instagram намерен бороться с публикациями фото с дикими животными, находящимися в неволе, и будет показывать предупреждение, если пользователь ищет такого рода фотографии.

Как сообщается, решение начать борьбу с фото с дикими животными сервис принял после исследований National Geographic и World Animal Protection, в которых было обнаружено, что животных незаконно ловили и сажали в клетки, чтобы показывать их туристам.

Теперь каждый раз, когда пользователь пытается найти фото, «пропагандирующее вредоносное отношение к животным», по таким хештегам, как, например, #koalaselfie, #lionselfie, #koalahugs и #tigerpet, Instagram будет показывать уведомление с текстом (предупреждение при этом можно проигнорировать):

«Жестокое обращение с животными, а также продажа вымирающих видов или их органов, запрещены в Instagram. Вы осуществляете поиск по хештегу, который может быть связан с сообщениями, поощряющими нанесение ущерба животным или окружающей среде».

Также соцсеть предлагает активней жаловаться на снимки, демонстрирующие грубое обращение с животными. Подобные посты будут немедленно блокироваться модераторами сервиса. Кроме этого, Instagram напоминает, что селфи с животными могут быть опасны.

Представители Instagram говорят, что очень тесно сотрудничают с организациями, которые занимаются защитой животных и проблемами окружающей среды.

«Мы заботимся о том, что нас окружает, в том числе, о животных и дикой природе. Я думаю, что сейчас важно, чтобы общество стало более осведомленным. Мы стараемся внести свой вклад в то, чтобы научить людей уважать животных», – заявил пресс-секретарь Instagram Эмили Каин.

Источники: National Geographic, Bagnet