Intel компании AMD: «Если тоже хотели CPU Intel Core i7-8086K, могли просто попросить»

Вчера мы рассказывали, что AMD весьма оригинально ответила на аттракцион невиданной щедрости Intel по раздаче 8086 экземпляров «юбилейного» CPU Core i7-8086K, предложив свой собственный с процессорами Threadripper 1950X. Но маркетинговый отдел Intel решил показать, что тоже не зря хлеб свой едят. Свой ответ Intel вместила в короткое сообщение на страничке в Twitter. И надо сказать, что троллинг получился знатный и в то же время дружеский. Вот этот твит:

.@AMDRyzen, if you wanted an Intel Core i7-8086K processor too, you could have just asked us. 🙂 Thanks for helping us celebrate the 8086! pic.twitter.com/ZKKayaws7u

— Intel Gaming (@IntelGaming) June 18, 2018