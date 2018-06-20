Intel компании AMD: «Если тоже хотели CPU Intel Core i7-8086K, могли просто попросить»
Вчера мы рассказывали, что AMD весьма оригинально ответила на аттракцион невиданной щедрости Intel по раздаче 8086 экземпляров «юбилейного» CPU Core i7-8086K, предложив свой собственный с процессорами Threadripper 1950X. Но маркетинговый отдел Intel решил показать, что тоже не зря хлеб свой едят. Свой ответ Intel вместила в короткое сообщение на страничке в Twitter. И надо сказать, что троллинг получился знатный и в то же время дружеский. Вот этот твит:
.@AMDRyzen, if you wanted an Intel Core i7-8086K processor too, you could have just asked us. 🙂 Thanks for helping us celebrate the 8086! pic.twitter.com/ZKKayaws7u
— Intel Gaming (@IntelGaming) June 18, 2018
Если тоже хотели процессор Intel Core i7-8086K, то могли просто у нас попросить. 🙂 Спасибо, что празднуете 40-летие 8086 вместе с нами.
Какие-либо комментарии в данном случае будут излишни.
Источник: Intel