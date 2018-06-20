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Intel компании AMD: «Если тоже хотели CPU Intel Core i7-8086K, могли просто попросить»
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Intel компании AMD: «Если тоже хотели CPU Intel Core i7-8086K, могли просто попросить»

Intel компании AMD: «Если тоже хотели CPU Intel Core i7-8086K, могли просто попросить»

Вчера мы рассказывали, что AMD весьма оригинально ответила на аттракцион невиданной щедрости Intel по раздаче 8086 экземпляров «юбилейного» CPU Core i7-8086K, предложив свой собственный с процессорами Threadripper 1950X. Но маркетинговый отдел Intel решил показать, что тоже не зря хлеб свой едят. Свой ответ Intel вместила в короткое сообщение на страничке в Twitter. И надо сказать, что троллинг получился знатный и в то же время дружеский. Вот этот твит:

Если тоже хотели процессор Intel Core i7-8086K, то могли просто у нас попросить. 🙂 Спасибо, что празднуете 40-летие 8086 вместе с нами.

Какие-либо комментарии в данном случае будут излишни.

Источник: Intel

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