Интернет-магазин veliki.ua ради эксперимента оставил велосипед на новом велоперехватывающем паркинге возле «Либідської». Он исчез уже на шестой день [Обновлено: велосипед нашелся]

Не так давно возле станций киевского метро появились первые бесплатные велосипедные парковки, установленные «Киевтранспарксервисом» в рамках проекта, победившего на конкурсе общественных проектов КГГА в 2017 году. Узнав про этот проект, многие принялись обсуждать сомнительность всей этой затеи с точки зрения безопасности, особенно после печального опыта сервиса проката велосипедов Nextbike (в конце прошлого года компания закрыла две станции на Троещине из-за краж и вандализма, предупредив о возможном повышении тарифов в этом году по этой же причине). Интернет-магазин veliki.ua воспользовался интересом общественности к этому событию и решил провести небольшой социальный эксперимент, призванный показать, насколько безопасно оставлять велосипеды на таких парковках. Этот «эксперимент» — отличный пример ситуативного маркетинга. Но эту заметку мы написали по другому поводу.

Соціальний експеримент від shop.veliki.ua Інтернет магазин shop.veliki.ua для проведення соціального екперименту надав один міський велосипед і розмістив його на велоперехоплюючому паркінгу, що недавно відкрили біля Ocean Plaza.Ціль екперименту продемонструвати чи безпечність або навпаки — небезпечно залишати свої велосипеди на таких паркінгах.Давайте спостерігати разом за велосипедом, на скільки швидко його поцуплять, понівечать вандали, чи він простоїть і його ніхто не чіпатиме. Повідомляйте нам у коментарях, чи у приватні повідомлення.Велосипед торгової марки Veliki, вживаний. Вартість на сьогодні під час розпродажу становить 2000 грн. Ланцюг 1м, 8мм вартістю 168 грн, замок вартістю 210 грн.Повні характеристики велосипедів можна знайти за посиланням: https://shop.veliki.ua/velosipedy/velosipedy-b-u.html Опубліковано veliki.ua Четвер, 3 січня 2019 р.

Велосипед был прикреплен к одной из стоек на парковке возле станции «Либідська» толстой цепью с навесным замком в прошлый четверг, 3 января. Изменений долго ждать не пришлось. Спустя шесть дней велосипед пропал, причем вместе с замком и цепью.

Фсьо!? ФБ-піпл, що робимо?photo by Anton Mykhalskyi (і знову ж таки отримує картку нашого IM http://shop.veliki.ua)Придбати велосипеди і надійний захист можна тут: http://shop.veliki.ua Опубліковано Oleksii Kushka Вівторок, 8 січня 2019 р.

В комментариях к публикации об исчезновении велосипеда в соцсети Facebook владелец интернет-магазина veliki.ua Алексей Кушка, который также является директором вышеупомянутого Nextbike, сообщил, что в полицию он не заявлял и не собирается. С учетом того, насколько часто у нас находят украденные велосипеды, особенно если нет никаких свидетелей, его решение вполне понятно. Да и своей цели veliki.ua явно достиг, на этом эксперименте магазин сделал себе хорошую рекламу.

Само собой, в комментариях неоднократно шутили, что пропажа — дело рук одного из тех, кто следил за ходом эксперимента. Возможно, так оно и было, но куда более правдоподобным видится иное.

Подводя итог, эксперимент отлично показал, что и так было очевидно: надолго велосипеды на подобного рода бесплатных парковках лучше не оставлять.

Обновлено (15:18): Оказалось, что пропажа велосипеда — дело рук сотрудников veliki.ua. Они просто решили переместить велосипед на другую локацию. Сейчас он припаркован на паркинге возле станции метро «Почайна».

P.S. Вспомнилось, как в детстве, гостя у бабушки с дедушкой, нередко приходилось тащить велосипед (марки «Украина») на четвертый этаж (лифта не было) каждый раз, когда надо было ненадолго забежать домой. Оставить у подъезда хотя бы на пять минут нельзя было, поскольку воровали их очень часто.